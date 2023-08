(Previa) La Real y el Girona prometen espectáculo y Las Palmas vive su retorno ante el Mallorca

La Real Sociedad, cuarto clasificado la pasada temporada en LaLiga EA Sports, abrirá este sábado la campaña con un atractivo duelo ante el Girona, mientras que uno de los ascendidos, la Unión Deportiva Las Palmas comenzará su regreso a la élite ante un teórico rival directo como el Mallorca. El Reale Arena (17.00 horas) acogerá un partido entre dos de los equipos que mejor fútbol ofrecieron la pasada campaña y que inician su andadura con objetivos diferentes, ya que los de Imanol Alguacil aspiran a volver a pelear por la Liga de Campeones y los de Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', a salvarse sin agobios. Un total de doce goles se vieron en los dos enfrentamientos ligueros entre el conjunto 'txuri-urdin' y el catalán, ocho de ellos en Montilivi (3-5), una buena carta de presentación para este choque en el que los locales esperan volver a demostrar su solidez en su estadio donde el año pasado se mostró muy firme y donde no perdió en sus últimos nueve partidos, con seis victorias y tres empates. Enfrente, un Girona que intentará mejorar sus registros a domicilio en relación a la pasada campaña. El conjunto gerundense tuvo su talón de Aquiles lejos de su estadio, donde sólo ganó en tres salidas, aunque fue capaz de salir airoso de estadios como el Sporify Camp Nou (0-0), el Santiago Bernabéu (1-1), el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-2) o San Mamés (2-3). Alguacil podría disponer de un once donde el único de los fichajes que entraría sería Hamari Traoré como lateral derecho, una posición en la que tiene lesionado a Aritz Elustondo y el club ha cedido a Andoni Gorosabel al Deportivo Alavés. El portugués André Silva, refuerzo para paliar la marcha de Alexander Sorloth al Villarreal, tampoco será de la partida, por lo que Carlos Fernández y Umar Sadiq, la gran apuesta del año pasado truncada por una grave lesión de rodilla, aspiran a liderar el ataque. Por su parte, Míchel sí podría meter más incorporaciones que tiene para este nueva temporada, donde tendrá una baja importante por la marcha de su mejor goleador, el 'Taty' Castellanos. El entrenador madrileño parece que apostará por la veteranía de Daley Blind atrás y por la juventud de Pablo Torre y Savinho en la parte ofensiva para acompañar al veterano Cristhian Stuani. LAS PALMAS QUIERE DEBUTAR CON ALEGRÍA Por otro lado, en el Estadio Gran Canaria (19.30, hora peninsular) se darán cita uno de los tres recién ascendidos, la UD Las Palmas, y el RCD Mallorca, un duelo entre teóricos rivales directos por la permanencia pese al buen rendimiento 'bermellón' la pasada temporada. El conjunto grancanario volverá a disputar un partido de Primera División cinco años después de emprender un descenso a una Segunda División de la que le costó salir. Ahora, espera dar buen nivel en la élite del fútbol nacional de la mano de Francisco Javier García Pimienta, el encargado de ascender al equipo y que mantiene la confianza de la directiva. El técnico catalán lidera un proyecto que tampoco se ha renovado en exceso con llegadas como las de Munir El Haddadi y Julián Araujo o el fichaje de Sandro Ramírez, que se unen a una plantilla donde destaca el talento de Albero Moleiro, de 'Pejiño' y del veterano Jonathan Vieira. De todos modos, Moleiro será una sensible baja para este estreno liguero donde la UD Las Palmas espera hacerse fuerte en su estadio, donde se atascó de manera ostensible en el tramo final, sin ser capaz de ganar en sus últimos seis partidos, una racha que intentará romper ante un Mallorca que sí se ha reforzado bien. El conjunto mallorquinista mantiene el bloque que tan buen rendimiento le dio el año pasado, con la veteranía en el banquillo del mexicano Javier Aguirre', aunque ha perdido a dos piezas claves como Iñigo Ruiz de Galarreta y el surcoreano Kang-in Lee. De todos modos, el Mallorca se ha movido bien en el mercado, sobre todo antes de este encuentro, con las llegadas de Samú Costa, y, principalmente, Sergi Darder, aunque está por ver si tendrán minutos en un equipo ya engrasado y con otros refuerzos como el lateral Toni Lato, el centrocampista Omar Mascarell o el delantero Cyle Larin, que podría formar una pareja peligrosa arriba con Vedat Muriqi. El equipo balear rayó a muy buen nivel la pasada temporada, donde se salvó holgadamente e incluso estuvo en la pelea final por la plaza de la Conference League. Todo ello gracias a su fortaleza como local porque a domicilio flojeó y sólo sumó 15 puntos, perdiendo sus últimas cuatro salidas. --HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 1 DE LALIGA EA SPORTS. Real Sociedad - Girona. Hernández Maeso (C.Extremeño) 17.00. UD Las Palmas - Mallorca. García Verdura (C.Catalán) 19.30. Athletic Club - Real Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.30.