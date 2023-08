Pablo Urdangarín debuta con el Granollers con derrota y sin la presencia de sus padres ni su novia en las gradas

Diez días después de su presentación oficial como jugador del Fraikin BM Granollers de Balonmano, Pablo Urdangarín ha debutado con su nuevo equipo. Este jueves se ha disputado el primero de los cuatro partidos amistosos previstos antes del inicio de la Liga Asobal y, a pesar de que el encuentro contra el Montpellier -disputado en el palacio de los deportes de Cap D'Adge, en Francia- se saldó con derrota para el club catalán, el hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín dio muestras de su talento. Pablo, que se estrenó como titular, marcó 4 de los goles del Granollers -que perdió 36 a 21- y, demostrando que está totalmente integrado con sus nuevos compañeros, destacó por su entrega, su lucha y su velocidad, confirmando el buen estado de forma en el que se encuentra y dejando muy buenas sensaciones a la afición azulilla de cara a la temporada que está a punto de comenzar. Un día muy especial para el sobrino del Rey Felipe VI en el que, sin embargo, no contó con el apoyo en las gradas de ningún miembro de su familia ni tampoco de su novia, Johanna Zott. A pesar de que Doña Cristina e Iñaki Urdangarín intentan cuadrar sus agendas para apoyar a Pablo en sus partidos, en esta ocasión prefifieron no eclipsar el debut de su segundo hijo con su nuevo equipo y no se dejaron ver en las gradas del pabellón del Montpellier. Llamativas ausencias a las que el nieto del Rey Juan Carlos, tan amable y educado como de costumbre, quitaba hierro tras el encuentro, asegurando con una sonrisa que está "muy contento" a pesar de la derrota porque "tenía muchas ganas de jugar con este equipo por fin", en el que confiesa que le han acogido "como uno más". "Como un equipo debe de ser" ha añadido. "Sí, sí, sí" ha confirmado cuando le hemos preguntado si su familia le ha deseado lo mejor en su debut con el Granollers, destacando que sus padres siempre le dan los mejores consejos y le insisten en que no hay que perder la humildad: "Sí, sí, siempre, eso dicen, como siempre".