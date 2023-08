Muere un manifestante en Buenos Aires (Argentina) tras ser detenido

Un manifestante ha muerto este jueves en Buenos Aires, la capital de Argentina, tras supuestamente sufrir un infarto después de ser detenido por la Policía durante una protesta contra el sistema electoral frente al Obelisco. El fallecido es Facundo Morales, de 47 años, que supuestamente comenzó a convulsionar tras ser detenido, y sus compañeros han asegurado que la Policía le golpeó varias veces, según ha informado el diario 'La Nación'. Sin embargo, el director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, ha declarado que la "descompensación" que sufrió Morales ha podido ser por un infarto masivo y que su equipo no ha visto golpes "bajo ningún punto de vista". "Desconozco pero por lo que yo veo, y seguramente tenemos que esperar la autopsia, puede haber sido un infarto masivo. Yo no puedo decir que fue por un golpe de Policía realmente. Nosotros no vemos golpes bajo ningún punto de vista. Tenemos las imágenes de un policía haciéndole reanimación cardiaca", ha explicado Crescenti. Morales, miembro de la organización Rebelión Popular, había sido detenido junto a otros tres compañeros tras intentar quemar una urna y que, tras intervenir la Policía para impedirlo, empezaron a "agredir a los uniformados", según fuentes policiales. Tras sufrir el colapso, los policías intentaron reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP), tras lo que fue trasladado al hospital Hospital Ramos Mejía, donde se certificó su muerte. "Estábamos haciendo repudio a los candidatos que hoy en día están en todos lados y son los mismos que gobiernan y matan al pueblo. Hicimos un acto que no duró una hora. Nos estábamos retirando y la Policía de la ciudad agarró a nuestro compañero de atrás y le dio tantos golpes que entró en shock. Esperamos 45 minutos al SAME. Tardó muchísimo. Le hicieron RCP por 12 minutos y se lo llevaron. Era notorio que el compañero había fallecido", ha manifestado Liz Marina, una miembro de Rebelión Popular.