Lula regaña a militantes que abuchean a sus adversarios políticos y les exige respeto

Río de Janeiro, 11 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, regañó en público este viernes a militantes de izquierda que abuchearon ruidosamente a sus adversarios políticos durante la presentación de un ambicioso plan de infraestructuras.

"Vamos a tener que aprender algunas lecciones", porque "este acto no es para nosotros, sino para toda la sociedad brasileña", y "yo me sentiría muy deprimido si me invitaran a una ceremonia y me recibieran con silbidos", dijo Lula durante el anuncio del plan de inversión pública, realizado en el Teatro Municipal de Río de Janeiro.

Antes, opositores como el presidente de la Cámara de Diputados, Arhur Lira, y el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, habían sido objeto de fuertes abucheos cada que vez que fueron nombrados por los oradores que antecedieron al mandatario.

"Arthur Lira es nuestro adversario político y va seguir siendo nuestro adversario, pero aquí representa a una institución del Estado, es nuestro invitado y debe ser respetado, igual que Claudio Castro y todos nuestros adversarios", declaró Lula.

"He hecho política durante dos tercios de mi vida" y "he tenido muchos adversarios políticos, pero siempre de forma civilizada", aseguró el líder progresista, quien instó a la militancia de izquierda a "aprender a respetar".

Según Lula, Brasil debe superar "los tiempos de odio" que, en su opinión, impuso su antecesor en la Presidencia, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

"Tenemos que recuperar la civilidad, porque este país solamente va a funcionar si volvemos a respetarnos entre todos", afirmó. EFE

