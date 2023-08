Los polos de kombucha saludables se convierten en la opción ideal para combatir las altas temperaturas en verano

La empresa granadina Víver Kombucha ha recomendado los polos de kombucha saludables como la opción ideal para hacer frente a las altas temperaturas del verano por ser una opción "refrescante, beneficiosa para la salud y que todos podemos realizar fácilmente en nuestras casas". Estos helados de kombucha, a diferencia de los helados convencionales, "cuentan con muy pocas calorías y permiten al organismo desarrollarse correctamente", han señalado. En una estación tan calurosa como el verano, la kombucha se convierte en el mejor refresco para prevenir la deshidratación, mantener fresco el cuerpo y disfrutar de un agradable sabor. Por ello, desde el equipo de Marketing de Víver han recomendado el formato helado como una forma "original y divertida" de consumir esta bebida saludable, "una idea que no sólo permite saborear un producto perfecto para el verano, sino que también permite mezclar la kombucha con frutas que tengamos en casa". Desde Víver, comentan que "la kombucha nos ofrece un escudo fundamental para defendernos del calor, que no es otro que la glucosamina que ayuda a prevenir daños en nuestras articulaciones, susceptibles al calor, aportando colágeno". "Esto se consigue aumentando el ácido hialurónico, el cual es muy importante para la lubricación y cuidado de las articulaciones, por lo que los polos de kombucha resultan ideales para mantener el cuerpo en perfectas condiciones durante el verano", hañadido. Así, la receta de estos polos caseros comienza por abrir las botellas de kombucha elegidas y esperar unos minutos para que las burbujas procedentes de su fermentación natural se rebajen. Tras ello, se debe utilizar un molde para polos o cualquier recipiente similar y colocar la fruta seleccionada para mezclar con el helado. Por último, será necesario rellenar el molde con la propia kombucha y esperar unas cuatro horas una vez se haya introducido en el congelador. Para el equipo de Víver Kombucha, "esta es una forma ideal de fomentar la creatividad, ya que podemos realizar una infinidad de combinaciones basándonos en algunos de nuestros sabores más populares, como fresa e hibisco, cúrcuma y jengibre, limón y espirulina, piña y hierbabuena, o naranja y canela". "Lo más importante de todo es que el único coste de realizar estos polos de kombucha es una pequeña espera previa a su enfriamiento en el congelador". De esta forma, algunas de las frutas más recomendables para unir al potente sabor de la kombucha de Víver pasan por las fresas, el limón, el mango o las frambuesas, a las que se puede añadir en algunos casos un ligero toque de hierbabuena. Y de todas las posibles, la combinación más destacada consiste en la unión del sabor piña y hierbabuena con el melón o la naranja, "una elección de sabores perfecta para el verano". Aún con todo lo anterior, el sabor no es lo único que caracteriza a los helados de kombucha, cuya principal ventaja se encuentra en los beneficios que otorgan a nuestro cuerpo en comparación con otros 'snacks' similares. Desde Víver han explicado que, mientras los polos de supermercado "poseen una alta cantidad de químicos y azúcares", los polos que se pueden realizar a través de su kombucha "aportan un sabor diferente, una hidratación extra y muchos beneficios para la salud". A día de hoy, esta marca andaluza (concretamente de Atarfe, Granada), está presente en más de 4.000 puntos de venta de todo el territorio repartida en enseñas como El Corte Inglés, Carrefour, Aldi, Alcampo, Coviran, Coaliment, Masymas, Lupa, Novavenda, Eroski, Caprabo, Transgourmet Ibérica, Herbolarios Navarro, Grupo Upper, Todotodo Spar, Deza Calidad, Hiperber, Grupo Gadisa, BonÁrea y a través del canal Horeca. En cuanto a su elaboración, la kombucha de Víver se realiza a partir de la fermentación del propio té kombucha, junto a un cultivo simbiótico de bacterias llamadas scoby y levaduras al que se le añade fruta ecológica y especias para dotarla de un sabor y color característicos. Este proceso tradicional dota a la kombucha de las mejores propiedades probióticas, pudiendo ayudar a mejorar la salud intestinal, reforzar el sistema inmunológico y ser muy baja en azúcar. La aceptación de esta bebida saludable le ha llevado, además, a ocupar un espacio exclusivo en los Hoteles NH tras ser seleccionada como marca premium para sus cinco estrellas, y estar presente en más de 500 bares y restaurantes de todo el país. Asimismo, Víver Kombucha entraba recientemente en los aeropuertos españoles de manos de WH Smith. Desde la responsabilidad corporativa en clave social, dona el 20% de sus beneficios para la ayuda a pacientes de cáncer a realizar ejercicio físico para mejorar su calidad de vida, a través de la fundación UAPO.