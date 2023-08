LaLiga lanza la plataforma 'LaLiga vs racismo' para educar y actuar contra comportamientos racistas

LaLiga y sus clubes han lanzado 'LaLiga vs racismo', una plataforma destinada a trabajar "por la erradicación del racismo en el ámbito del fútbol" y que busca "continuar con el trabajo de educación, prevención y actuación, para frenar comportamientos y actitudes violentos y de odio a todos los niveles", sumándose a otras iniciativas a este respecto puestas en marcha otras temporadas. La patronal ha explicado que seguirá desarrollando numerosas iniciativas puestas en marcha en temporadas anteriores, que tienen que ver con la prevención y la formación en materia de violencia y tolerancia, así como en la repulsa y la denuncia de cualquier tipo de acto violento o de odio que se produzca dentro o fuera de los estadios. 'LaLiga vs racismo' (www.laligavsracismo.com) aglutinará todas las acciones impulsadas por LaLiga contra la violencia y la intolerancia y ayudará a "reforzar la contundencia de la institución en su lucha contra el racismo, creando un espacio en el que compartir proyectos y recursos, visibilizar iniciativas y aunar fuerzas por este objetivo común". La web incluye acceso directo al canal de reporte de LaLiga, para que cualquier persona pueda alertar en caso de presenciar un acto violento o discriminatorio dentro o fuera de los estadios. 'LaLiga vs racismo' ha sido comunicada a instituciones, asociaciones deportivas y competiciones, entre las que se encuentran CSD, CEOE, ADESP, ayuntamientos y comunidades autónomas, Aficiones Unidas, AFE, Liga F, LNFS o ACB, entre otras. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordó que el racismo les ha "ocupado y preocupado desde siempre". "'LaLiga vs racismo' nos va a ayudar a ir aún más lejos en nuestra lucha contra el racismo y la intolerancia en el fútbol. Damos un paso más en lo que ya llevamos años denunciando, ahora de forma más global, con una participación mayor de clubes, aficionados, patrocinadores y, esperamos, también de las instituciones", indicó. Como parte de 'LaLiga vs racismo', tanto la institución como los clubes arrancarán la temporada con iniciativas globales a favor de la tolerancia, el respeto y la inclusión. Se trata de una campaña que podrá verse tanto en los estadios como a través de la retransmisión televisiva, en su señal nacional e internacional. Esta iniciativa estará centrada en tres pilares: cartelería fija en estadios, pegatinas en asientos y brazaletes de capitán. Así, se instalarán carteles en todos los campos, adaptados a cada uno de los clubes de LaLiga, con el fin de recordar a los aficionados que acabar con el racismo es cosa de todos y que son pieza clave para poder conseguirlo. Los documentos incluirán un código QR que redirigirá directamente al canal de reporte (https://canalcomunicaciones.laliga.com/stopracismo) y buscan sensibilizar a los aficionados en su acceso al estadio y hasta las gradas. También se colocarán pegatinas de denuncia para fomentar un entorno seguro y permitir a los aficionados contribuir activamente en la lucha contra el racismo. Dichas pegatinas incluirán un mensaje sensibilizador y un código QR que redirigirá también al canal de reporte de LaLiga (https://canalcomunicaciones.laliga.com/stopracismo). Por último, se producirán brazaletes de capitán personalizados para cada club en los que se lea 'LaLiga vs racismo'. Se repartirán 126.000 unidades en los estadios de los equipos que jueguen como locales en las primeras jornadas, invitando a los aficionados a "ser capitanes del equipo contra el odio y el racismo, protegiendo su estadio en primera persona". Además, para el partido de este sábado entre el Athletic Club y el Real Madrid se creará una lona en la que se lanzará un mensaje de concienciación en contra del odio y la intolerancia. Junto a la creación de 'LaLiga vs racismo', LaLiga ampliará otras de sus acciones contra el odio. Por ejemplo, se ha reforzado la información relacionada con la lucha contra el racismo y la violencia en el Manual del Jugador o el Manual del Aficionado, llevado a cabo en colaboración con la Asociación de Peñas de los clubes. También se mantiene el refuerzo en la plantilla de los directores de partido, las personas responsables de detectar los actos violentos en los distintos encuentros. Entre sus herramientas de trabajo se encontrarán los sonidos captados por los micrófonos dispuestos en las distintas gradas, que ya en la pasada campaña se incrementaron, y que buscan detectar posibles insultos racistas o comentarios violentos por parte de algunos aficionados. Durante todo el curso 2023-24 se llevarán a cabo campañas de concienciación, algunas de ellas de la mano de socios estratégicos como EA Sports. También seguirán las formaciones en proyectos como 'Futura Afición', así como las formaciones en el seno de los vestuarios de los clubes de LaLiga, de la mano de la Oficina de Integridad y Seguridad, para trasladar a los jugadores la importancia de mantener una actitud libre de violencia dentro y fuera del campo. Además, LaLiga, dentro de sus competencias y a través de los departamentos de Legal y de Integridad y Seguridad, seguirá denunciando ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, así como ante el Comité de Competición de la RFEF, cualquier tipo de violencia ocurrida dentro y fuera de los estadios. Del mismo modo, denunciará y se personará como acusación en cualquier procedimiento penal relacionado con hechos violentos ocurridos en el ámbito del fútbol. Al margen de esto, LaLiga ha solicitado formalmente que se proceda a la modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del deporte, para poder tener competencias en la materia.