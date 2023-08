La Reina Letizia apuesta por la comodidad con un look informal tan fácil de imitar como 'resultón'

Sin palabras. Así nos quedamos este jueves cuando, cinco días después de su última aparición pública en Mallorca -el pasado sábado, cuando cenaron en el restaurante 'Mía' para celebrar el segundo puesto del barco capitaneado por el Rey, el 'Aifos', en la Copa del Rey Mapfre de Vela- la Familia Real ha reaparecido por sorpresa en la capital de la isla balear. Cuando todos creíamos que sus Majestades y sus hijas estaban en algún destino desconocido disfrutando de sus vacaciones privadas, Don Felipe, Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han protagonizado una inesperada aparición en el Cine Ciutat del centro comercial S'Escorxador acompañador por la Reina Doña Sofía, para ver uno de los fenómenos delmomento; la película 'Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, y dirigida por Greta Gerwig. Un plan familiar muy especial en el que la Princesa de Asturias ha acaparado todas las miradas con un look rosa fucsia siguiendo la tendencia 'Barbiecore' y en el que la Reina, que ha destacado por su intenso bronceado, nos ha dejado una nueva lección de estilo en clave 'relaxing'. Mucho más desenfadada y cómoda de los que nos tiene acostumbrados -ya que en sus compromisos oficiales suele lucir looks más serios y formales- Doña Letizia ha apostado por la comodidad y por el siempre infalible binomio azul-blanco. Ha estrenado un pantalón fluido satinado en color celeste de máxima tendencia, y lo ha combinado con una camisa oversize en el mismo tejido en blanco, dejando parte de la prenda por dentro del pantalón y el resto por fuera, consiguiendo un efecto moderno y muy juvenil. Como complementos, la monarca se ha decantado por unas sandalias planas en color cámel con nudo en la parte delantera, y un bolso tipo saco blanco de piel, poniendo la guinda a un estilismo tan favorecedor como versátil que, no dudamos, no tardaremos en copiar.