La Princesa Leonor se rinde a la tendencia 'barbiecore' y eclipsa a la Reina Letizia y a la Infanta Sofía

Aparición sorpresa de los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en el Cine Ciutat del centro comercial S'Escorxador de Palma de Mallorca para ver la película 'Barbie' cuando todos dábamos por hecho que habían abandonado la isla balear para comenzar sus vacaciones privadas en algún destino desconocido. Un plan familiar muy especial al que se ha sumado la Reina Sofía, y en el que si ha habido una absoluta protagonista esa ha sido, sin duda, la Princesa de Asturias. Aprovechando al máximo sus últimos días de vacaciones antes de ingresar el 17 de agosto en la Academia General Militar de Zaragoza para comenzar sus tres años de formación en las Fuerzas Armadas, Leonor ha acaparado todas las miradas y ha conseguido eclipsar tanto a su madre como a su hermana con el look que ha escogido para ver el film del momento, protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling. Sumándose al fenomeno 'Barbie', la heredera al trono ha sido la única que ha 'respetado' el dresscode de los incondicionales de la famosa muñeca, que están llenado de rosa las salas de cine escogiendo ese color para ver la película. Y lo ha hecho luciendo un favorecedor vestido estilo 'barbiecore' de Sfera con el que Leonor está sencillamente ¡ideal! Un diseño midi satinado en un vibrante rosa fucsia que potencia al máximo su bronceado -porque es innegable que ha aprovechado sus días en Mallorca para tomar el sol-, de manga larga, escote en uve, corte a la cintura y falda con ligero vuelo. Un vestido lowcost de 49,95 euros con el que se ha 'coronado' como la mejor vestida de la velada cinéfila. Un look que ha completado con un bolso tipo bandolera blanco, unas alpargatas de cuña en el mismo color y, ¡sorpresa! una manicura en un llamativo rojo -algo inédito en Leonor- que contrastaba a la perfección con el rosa de su vestido y con la que la Princesa de Asturias ha revelado que, como cualquier chica de su edad (cumple 18 años en octubre) le encanta pintarse las uñas aunque no lo demuestre públicamente.