La Familia Real se suma al fenómeno 'Barbie' y protagoniza una reaparición sorpresa en Palma de Mallorca

Cuando todos pensábamos que con su cena el pasado sábado en el restaurante 'Mía' la Familia Real había puesto el broche de oro a su verano en Palma de Mallorca, y que se encontraban disfrutando desde hace días de sus vacaciones privadas en algún destino desconocido del que no trascendería ningún detalle, el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Emérita, Doña Sofía, han protagonizado una inesperada reaparición sorpresa en la capital de la isla balear. Revelando así que este año han decidido quedarse 'en casa' y han escogido Mallorca y el palacio de Marivent para pasar unos días de descaso antes de retomar sus respectivos compromisos y obligaciones, los Reyes y sus hijas, con la compañía de la madre de Don Felipe, han aprovechado la tarde noche de este jueves para hacer un plan muy especial en familia: ver la película del momento,'Barbie', en uno de los cines más emblemáticos de la isla. En torno a las 20:00 horas, los cinco llegaban al Cine Ciutat -situado en el centro comercial Escorxador- dispuestos a sumarse al fenómeno que está suponiendo a nivel mundial la cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, que han visto en versión original. Cercanos, relajados y presumiendo de un intenso bronceado -especialmente la Reina Letizia- su aparición ha causado una gran sorpresa y un gran revuelo entre los presentes, que no han dudado en aplaudir y vitorear a toda la familia, que ha correspondido los gestos de cariño y apoyo repartiendo sonrisas y saludos. Una tarde de cine en la que una vez más todas las miradas han estado puestas en los looks escogidos por las mujeres de la Familia Real. La única que ha seguido el 'dress-code' que muchos escogen para ver 'Barbie' y en el que el rosa tiene que ser el absoluto protagonista ha sido la Princesa de Asturias, radiante con un favorecedor diseño midi de Sfera en un intenso fucsia, que ha combinado con alpargatas de cuña en beige. La Infanta Sofía, por su parte, ha lucido un minivestido de estampado floral en tonos rosas y rojos sobre fondo blanco, de manga corta, botones en la parte delantera y falda con pequeños volantes y, al igual que su hermana, ha completado su look con unas alpargatas de esparto, aunque en su caso en color azul cielo, con cuña discreta y lazada al tobillo. Mostrando su lado más informal y apostando por la comodidad, la Reina Letizia ha derrochado estilo con pantalones fluidos en azul cielo, camisa blanca tipo oversize -dejando parte a la vista por fuera del pantalón-, sandalias planas en color cámel y bolso tipo bandolera de piel blanco. En cuanto a la Reina Sofía -con la que Leonor y Sofía han estado muy cariñosas una vez más- ha presumido de su lado más 'bohemio' con un vestido casi hasta los pies, con manga tres cuartos, corte camisero y un favorecedor estampado natural en verde y blanco, que ha combinado con una cesta de rafia y unas menorquinas blancas. Posiblemente este haya sido uno de los últimos planes de la Familia Real al completo este verano, puesto que Don Felipe asistirá el próximo 15 de agosto al acto de investidura del presidente electo de Paraguay en el país sudamericano y será dos días después, el 17, cuando la Princesa de Asturias ingrese en la Academia General de Zaragoza para comenzar su formación militar en las Fuerzas Armadas, que durará tres años. La Infanta Sofía, por su parte, abandonará España apenas una semana después para comenzar el Bachillerato Internacional en el mismo internado de Gales en el que estudió su hermana mayor, el UWC Atlantic College.