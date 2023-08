Jenni Hermoso: "Esto ya no es casualidad, estoy superemocionada"

La delantera de la selección española Jennifer Hermoso se mostró "superemocionada" tras conseguir este viernes el billete para las semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, algo que "ya no es casualidad" ni porque se les haya "regalado nada". "Estoy superemocionada, no paro de llorar, es un momento que lo hemos soñado muchas veces y ahora lo tenemos aquí, estoy superfeliz. Es de una generación de hace muchos años y eso es lo que me hace sentirme así, que han pasado muchos años, muchas cosas. Hemos tenido que luchar y tengo la suerte de estar aquí, de haber trabajado para soñar y disfrutar de días como hoy", señaló Jennifer Hermoso a 'Radio Marca'. La madrileña recalcó que este triunfo "es parte de todo el fútbol español" que ha estado "luchando desde hace mucho y de todas las jugadores que empezaron en su día". "Estamos en semifinales un Mundial, se dice pronto que lleguemos hasta el final de este Mundial. Ahora nos quedan dos partidos sí o sí, es de reír y llorar a la vez", confesó. La jugadora del Pachuca celebró que la semifinal vaya a ser a una hora "un poco mejor para que la gente pueda levantare con su café y sus porras". "Será otro día histórico, toda España debe estar con nosotras. Esto ya no es casualidad, no se nos ha regalado nada y ahora que toda España lo disfrute", sentenció.