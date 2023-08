España y Estados Unidos encabezan la lista de nominaciones de 'The World's 100 Best Clubs'

España y Estados Unidos son los países que, llegando al ecuador de la fase de nominaciones a la lista de 'The World's 100 Best Clubs', aportan más nominados, con 52 y 45 clubes, respectivamente, según informa la asociación Spain Nightlife. La lista que anualmente publica la Asociación Internacional de Ocio Nocturno ha alcanzado la cifra de 303 nominaciones, superando de esta forma los 260 nominados de la edición anterior. A España y Estados Unidos les siguen Italia, con 15 nominados; Reino Unido, con 14; Colombia, con 13; Canadá, con 12; China, con 10 y Brasil, con 9. La asociación de hostelería nocturna también indica que el periodo de nominaciones se encuentra todavía abierto y lo estará hasta el próximo 25 de agosto. Y explica que para nominar un local se debe ingresar en el enlace del sitio web e introducir el nombre y la ubicación del mismo. Serán necesarias un mínimo de cinco nominaciones realizadas por personas distintas para que el local pueda acceder a la fase posterior de votación popular. FINALIZADO EL PERIODO DE NOMINACIONES SE INICIA LA VOTACIÓN POPULAR Una vez cerrada la fase de nominaciones, se abrirá el período de votación popular, fase que comenzará el día 1 de septiembre y se extenderá hasta el día 25 de octubre. La plataforma aceptará un solo voto por persona o IP y el objetivo de la Asociación Internacional es llegar a un millón de votos en total. El voto popular en línea representará el 50% de la votación final. El porcentaje restante (50%) será determinado por un jurado profesional compuesto por expertos de diferentes países que evaluarán la evolución de los locales durante este año 2023. Asimismo, evaluará la programación artística del local, medidas de seguridad implementadas para proteger a clientes y empleados, servicios VIP, capacidad de reservas en línea, calidad del servicio, actividad en redes sociales, premios nacionales e internacionales obtenidos, distinciones implementadas, calidad acústica, entre otras. La lista de 'The World's 100 Best Clubs' 2023 se dará a conocer el día 27 de noviembre en Barcelona, durante la 8º gala de los 'Golden Moon Awards' que se celebrará conjuntamente con el 9º Congreso Internacional de Ocio Nocturno.