El tenista español Alejandro Davidovich da el paso de semifinales en Toronto

El tenista español Alejandro Davidovich se clasificó este viernes para las semifinales del torneo de Toronto (Canadá), sexto ATP Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, al vencer (6-4, 6-2) al estadounidense Mackenzie McDonald. 'Foki' sigue escribiendo una nueva y bonita historia en la cita canadiense, donde hasta esta semana no había ganando ningún partido. El malagueño, que en su camino se ha cargado a Alexander Zverev o Casper Ruud, dio buena cuenta de un McDonald demasiado errático como para hacer frente a un rival muy enchufado en Toronto. Con su victoria, el tenista español alcanzó su segunda semifinal de Masters 1.000, tras la de Montecarlo el año pasado donde jugó su única final ATP hasta el momento. Para el estadounidense era un territorio más desconocido, por primera vez en cuartos de final de un torneo de esta categoría, y no fue capaz de sacar un tenis certero, ni mucho menos agresivo para ganar. Davidovich, que se había llevado el único duelo entre ambos en Estocolmo en 2021, comenzó perdiendo su saque pero, después de una semana de mil batallas, no le despistó en exceso. El español recuperó el 'break' de inmediato y se apuntó la manga inaugural con otra rotura más en el noveno juego. El estadounidense empezaba a acumular un gran número de errores nos forzados cuando en el inicio del segundo parcial entró en caída libre. 'Foki' se puso 3-0 y, aunque perdió uno de sus 'breaks' en un largo cuarto juego, volvió a golpear al estadounidense con el 4-1 hacia una victoria indiscutible que le cita en 'semis' con el australiano Alex de Miñaur o el ruso Daniil Medvedev.