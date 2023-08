El Festival de Cine de Lima celebra a la productora española Esther García en su estreno

Lima, 10 ago (EFE).- El Festival de Cine de Lima inauguró su 27 edición la noche de este jueves con el objetivo de abrazar la diversidad y el diálogo que permite el arte con su poder transgresor, y rindió homenaje en su estreno a la productora española Esther García, directora de El Deseo, responsable de la mayoría de películas de Pedro Almodóvar.

"En el mundo tan polarizado que nos toca vivir, espacios como este son urgentes. Es el arte con su poder transformador y transgresor que nos permite incluso estando en veredas opuestas de pensamiento, encontrar conexión e intercambio. De eso se trata cuando se organiza un festival como este, abrazar la diversidad y entregarnos al encuentro y al diálogo de ideas y sentimientos", dijo el director del festival, Marco Mühletaler, en la ceremonia.

Durante nueve días, desde el 11 al 18 de agosto, el público podrá disfrutar de múltiples proyecciones, homenajes a diversos cineastas, documentales, estrenos, conferencias y encuentros con directores y productores en varias sedes de la capital peruana.

Mühletaler recordó al cineasta Armando Robles Godoy, uno de los homenajeados de la edición por ser "uno de los cineastas más prestigiosos del Perú" y cuya célebre película "La muralla verde" fue proyectada en la gala.

Hace exactamente 27 años, Robles Godoy, cuyos 100 años de nacimiento se conmemoran estos días, se proyectó optimista sobre este festival, y "hoy puedo decir con orgullo, querido maestro que 27 años después nos seguimos reuniendo cada agosto frete a las pantallas", declaró Mühletaler.

Una de las personas homenajeadas de la edición es la productora española Esther García, ganadora de cuatro premios Goya, que acudió a la inauguración "feliz y orgullosa" de estar en el festival limeño.

"Estoy muy emocionada porque esta profesión me ha dado todo lo que soy, los hermanos Almodóvar, con los que he trabajado tanto me han permitido crecer y convertirme, a través del cine y de la vida en la persona que soy", dijo la productora ante la audiencia congregada en el Gran Teatro Nacional de la capital.

La productora señaló en la alfombra roja que Perú es un gran plató en el "que se podría rodar cualquier proyecto", debido a su diversidad de paisajes e historias.

"Espero que a través de las películas programadas podáis haceros una idea de mi trabajo con Pedro y con otros directores. Pero lo que más me interesa de los premios es la visibilidad que se le puede dar al trabajo de producción y de las mujeres en el mundo del cine", dijo García entre aplausos.

El director del festival hizo también referencia al lema de la edición, "Seamos protagonistas", que invita al público a reconocerse como eje central del evento, al igual que el cine latinoamericano, que se convertite en el protagonista de las pantallas, como también lo hace el cine nacional, "que ocupa un lugar determinante en nuestra programación".

El festival volvió a ser presencial tras tres años de ausencia debido a la pandemia de covid-19, y ofrecerá al público 34 películas latinoamericanas en competencia en estreno absoluto.

"El festival es una oportunidad para dialogar. Frente a una pantalla somos todas y todos iguales, con sueños, anhelos que nos motivan a empujar hacia delante, y con miedos que se levantan como murallas que debemos derribar", expresó Mühletaler. EFE

