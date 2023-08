El bloque progresista de Países Bajos elige a Timmermans como su candidato a primer ministro

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, ha sido propuesto formalmente este viernes como candidato de la coalición formada por el Partido del Trabajo (PvdA) y el GroenLinks (Izquierda Verde) para las elecciones parlamentarias anticipadas de Países Bajos, previstas para el 22 de noviembre. Las juntas directivas de los dos partidos han entendido que Timmermans es el "candidato ideal" para el puesto de primer ministro y, de hecho, no tendrá rival, lo que le garantiza salir elegido por la militancia durante la votación que concluye el 22 de agosto. El propio Timmermans ya se ofreció en julio para intentar que el centro-izquierda recupere el poder en Países Bajos. Fuentes comunitarias matizaron entonces a Europa Press que el vicepresidente de la Comisión Europea no abandonaría el cargo de manera inmediata, ya que su intención pasa por mantener su actual posición hasta que la candidatura se haga oficial, lo que implica que permanecerá en Bruselas de momento. La decisión de Timmermans supone su vuelta a la política nacional tras casi una década de trabajo en Bruselas y llega después de que el líder del GroenLinks, Jesse Klaver, anunciara que no tiene intención de presentarse como candidato para "dejar hueco a nuevas caras". Aspira a relevar al actual jefe de Gobierno, Mark Rutte, que en julio dio por rota la actual coalición tras los desencuentros en materia de política migratoria.