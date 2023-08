El Barça confirma la 'palanca' de la entrada de nuevos socios en 'Barça Vision'

El FC Barcelona ha anunciado que LIBERO Football Finance AG y los asesores de inversiones privadas NIPA Capital B.V. se han convertido en nuevos socios de Bridgeburg Invest, marca comercial de 'Barça Vision', una 'palanca' activada en un momento clave y, por otro lado, ha añadido el acuerdo con Mountain & Co. I Acquisition Corp para explotar 'Barça Media'. La conocida como quinta 'palanca' del FC Barcelona de Joan Laporta se ha hecho demorar pero ya está activada, con la adquisición por parte de LIBERO Football Finance AG y NIPA Capital B.V. del 29,5 por ciento de la propiedad de 'Barça Vision', por 120 millones de euros, que estaba en manos de Socios.com y Orpheus Media. Un dinero que ayudaría al FC Barcelona, junto a la venta de Franck Kessié por 12,5 millones de euros y la inminente salida de Ousmane Dembélé al PSG (mínimo 25 millones), a poder inscribir en LaLiga a los fichajes del verano --Gündogan, Martínez y Romeu-- y a los jugadores renovados, ya que ahora mismo Xavi cuenta con 11 jugadores inscritos a horas del debut en Getafe. "Estos inversores han adquirido el 29,5% de la propiedad de Barça Vision (Bridgeburg) por 120 millones de euros correspondiente a una parte de la participación que estaba en manos de Socios.com y Orpheus Media", anunció la entidad. 'Barça Vision' es la iniciativa del club para agrupar todas las acciones asociadas al Web3, NFT's y Metaverso que forman parte de la estrategia del Club para construir el Espai Barça Digital. "Con este movimiento el FC Barcelona logra reforzar la estructura de Barça Vision con socios estratégicos que aportan conocimiento y experiencia en la búsqueda de oportunidades de negocio relacionados con la industria del deporte", aportó la entidad. La compañía con sede en Alemania LIBERO, que cotiza en el Mercado Regulado de la Bolsa de Frankfurt, es especialista en el apoyo integral de los clubes de fútbol en temas de financiación y rentabilidad ofreciendo asesoramiento y apoyo en todos los aspectos económicos de las compañías. NIPA Capital B.V, compañía de inversión con sede en los Países Bajos, proporciona una visión única e innovadora en el proceso de aceleración del crecimiento de empresas y seguirá asesorando a la entidad en el futuro. Pese a esta venta, Socios.com y Orpheus, como socios tecnológicos estratégicos del club, seguirán jugando su papel en la estrategia Web3 del FC Barcelona, aportando su conocimiento e infraestructura tecnológica para desarrollar nuevas oportunidades a través de sus canales y BAR Fan Token. Paralelamente, el FC Barcelona también anuncia su acuerdo con Mountain & Co. Y Acquisition Corp, firma especialista en inversiones en compañías tecnológicas y sectores emergentes. "El acuerdo está enfocado a que Barça Vision y Barça Media puedan acceder a financiación específica en los nuevos mercados de capital estadounidenses que aceleren las iniciativas del club en el sector digital y poder difundir los contenidos de Barça Media a nuevas audiencias en mercados estratégicos", valoró el club. La operación anunciada permanece a la espera de la aprobación de los accionistas Mountain & Co. Y Acquisition Corp. y de la aprobación de la Asamblea General de Socios y Socias del FC Barcelona como condición de cierre de la operación, que se espera para el último trimestre de 2023. "Hemos hecho un progreso considerable en los entornos digitales que hacen que nuestros activos se conviertan en un hub creativo que impulsa la marca del FC Barcelona hasta unos niveles únicos en el mundo", aseguró el presidente blaugrana, Joan Laporta. "La estrategia de contenido que estamos llevando a cabo se ha demostrado un éxito y supone nuevas formas de conectar con nuestros seguidores a nivel global, además de generar nuevas vías de ingresos para la entidad. Este paso que damos ahora es un movimiento estratégico que nos aporta nuevos recursos de cara a que nuestras plataformas sigan creciendo", celebró.