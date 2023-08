De Bruyne recae y estará varias semanas de baja

El centrocampista belga del Manchester City Kevin De Bruyne se tuvo que retirar lesionado este viernes en su regreso al juego desde su lesión en la final de la Liga de Campeones, en una recaída de su problema en los isquiotibiales en el inicio de la Premier. "Es el tendón de la corva otra vez. El mismo sitio. No sé cuánto tiempo estará de baja, depende de la magnitud de la lesión pero estará unas semanas fuera", dijo su técnico Pep Guardiola, después del 0-3 ante el Burnley. De Bruyne entró en el once con el que el City inició su defensa del título de Premier, su primer partido desde que se lesionó en la final de Champions que al menos pudo celebrar, y se lesionó mediada la primera mitad teniendo que dejar el terreno de juego. "Está fastidiado porque ha trabajado mucho. Se encontraba bien y la idea era que jugase 45 minutos. Quizá fue un error, cuando alguien se lesiona después de 20 minutos es que algo no estaba bien. Tendremos que hablar, con él y los médicos, pero volverá, necesita liberar su mente, lo ha hecho otras veces", añadió Guardiola.