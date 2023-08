Crónica del España - Países Bajos: 2-1

La selección española femenina de fútbol continúa haciendo historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y se clasificó este viernes para las semifinales después de derrotar por 2-1 a Países Bajos, actual subcampeona, en un partido que se tuvo que decidir en una tensa prórroga donde sentenció un gran gol de Salma Paralluelo. La joven delantera aragonesa, atleta no hace demasiado, apareció cuando más falta hacía y más amenazaba el rival. En una de las pocas transiciones que concedió el combinado neerlandés, la jugadora del FC Barcelona encontró el espacio que se le había negado hasta entonces, condujo con firmeza, se abrió a su zurda y la cruzó imparable para desatar la euforia. España no despierta de su sueño mundialista. Al equipo de Jorge Vilda le costó acabar con la resistencia de la campeona de Europa de 2017, sometida en los primeros 45 minutos en una gran versión del combinado nacional liderada por Jenni Hermoso y Mariona Caldentey, pero que encontró la prórroga en un despiste en el añadido y cuando las españolas acariciaban el billete y a partir de ahí se volvió una amenaza mayor. El seleccionador mantuvo prácticamente su confianza en el once de octavos y sólo introdujo la novedad de Mariona Caldentey por Salma Paralluelo, titular en los anteriores cuatro choques. La balear respondió con su talento y junto a Jenni Hermoso desarmaron el mediocampo de los Países Bajos, que sufrió mucho en unos primeros 45 minutos de dominio español sin premio. Pese a la importancia de la cita, España se asentó rápidamente en el irregular césped del Sky Stadium donde las dos cuartofinalistas no defraudaron y apretaron desde el inicio. Pero la 'Roja' se agarró a su calidad y pese a contar con una Aitana Bonmatí un tanto intermitente, gozó de las mejores ocasiones ya desde el inicio con una clara de Esther González, incansable hasta que se fue al banquillo, que no supo definir ante Van Domselaar después de un mal control que le hizo perder la ventaja tras una gran pared con Jenni Hermoso. La actual subcampeona del mundo, con Damaris Egurrola titular y con Jill Roord y Lieke Martens neutralizadas, no logró cogerle el pulso al choque y se alió con los palos, que por partida doble, uno tras una buena mano de la portera neerlandesa, le negaron el gol a Alba Redondo en la misma jugada. Dos disparos, de Esther González y Mariona Caldentey, cerraron el primer buen tramo del combinado nacional, firme en defensa también para apenas pasar apuros, salvo un centro chut de Brugts. Países Bajos apostó más por el juego directo, en buena parte para quitarse la buena presión de una España, cuyo tramo final de primera mitad fue óptimo, con gol anulado a Esther González que empujó ligeramente adelantada un remate con todo a favor de Alba Redondo y tras una maniobra genial y un gran centro de Ona Batlle, que dio un gran nivel en las dos áreas. La delantera andaluza dio otro aviso antes de un descanso con poco botín para lo ofrecido por el combinado de Jorge Vilda. ESPAÑA ROZA EL BILLETE Y LUEGO SUFRE Y tras el paso por vestuarios, el guión no varió demasiado, pero la actual subcampeona del mundo vivió menos agobiada pese al buen inicio de España, con un afilado disparo de Esther González que se fue por poco y continuas llegadas al área rival, aunque con cierta falta de tino para haber sacado más partido. Pero Países Bajos aguantó y poco a poco fue aprovechando los espacios que ocasionalmente dejaba la selección española en sus ataques. Y así llegó el susto en forma de penalti, finalmente anulado por Stephanie Frappart tras consultar el VAR, pero que abrió un periodo de dudas en las españolas, buscando un cambio con la entrada de Salma Paralluelo. Y el panorama se abrió cuando se afrontaban los minutos decisivos con una inocente mano de Van der Gragt. El VAR avisó a la colegiada y el penalti lo transformó, con suspense, Mariona Caldentey. Pero con el marcador a favor, la 'Roja' fue un manojo de nervios y concedió más de lo que había hecho hasta entonces. Van der Gragt, ya descolgada como delantera, enmendó su error en el añadido y envió el partido a la prórroga. En el tiempo suplementario, España, que buscó soluciones con las entradas de Olga Carmona, Alexia Putellas y Eva Navarro, fue la que sufrió. Ivana Andrés realizó un corte magistral y Beerensteyn tuvo dos muy claras para haber sentenciado. La neerlandesa falló y a renglón seguido Jenni Hermoso coronó su enorme partido encontrando la zancada de Salma Paralluelo para alargar el sueño. El martes, Japón o Suecia guardan la llave de la final. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 2 - PAÍSES BAJOS, 1 (0-0, al descanso, 1-1 al final del tiempo reglamentario). --ALINEACIONES. ESPAÑA: Cata Coll; Oihane Hernández (Olga Carmona, min.91), Irene Paredes, Laia Codina (Ivana Andrés, min.77), Ona Batlle; Aitana Bonmatí (Irene Guerrero, min.87), Tere Abelleira, Jenni Hermoso; Alba Redondo (Salma Paralluelo, min.71), Esther González (Eva Navarro, min.99) y Mariona Caldentey (Alexia Putellas, min.99). PAÍSES BAJOS: Van Domselaar; Spitse (Snoeijs, min.85), Van der Gragt (Casparij, min.106), Janssen; Roord (Wilms, min.61), Egurrola (Dijkstra, min.96), Groenen, Pelova, Brugts (Nouwen, min.89); Martens y Beerensteyn. --GOLES. 1-0, minuto 81. Mariona Caldentey, de penalti. 1-1, minuto 90+1. Van der Gragt. 2-1, minuto 111. Salma Paralluelo. --ÁRBITRA: Stephanie Frappart (FRA). Amonestó a Oihane Hernández (min.35), por España, y a Damaris Egurrola (min.61), por Países Bajos. --ESTADIO: Sky Stadium de Welllington. 32.021 espectadores.