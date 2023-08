Burkina Faso suspende la emisión de Radio Omega por "dar voz" a la resistencia en Níger

Burkina Faso ha anunciado este jueves la suspensión de la emisión de Radio Omega, después de que la emisora realizara una entrevista al portavoz del Consejo de Resistencia para la República (CRR), Ousmane Abdoul Moumouni. "El Gobierno lamenta la emisión en Radio Omega de una entrevista salpicada de insultos contra las nuevas autoridades de Níger, este jueves 10 de agosto de 2023", reza un comunicado del Servicio de Información Gubernamental burkinés, publicado en su perfil de la red social Facebook. Uagadugú señala que "al tomar la decisión deliberada de transmitir esta entrevista (...), se está tomando libertades inaceptables con la ética y la conducta profesional periodística, y niega su responsabilidad como medio", por lo que ha suspendido la transmisión "en nombre del interés superior de la nación" desde este jueves "hasta nuevo aviso". De esta forma, las autoridades de Burkina Faso han señalado que, al presentar al invitado "como portavoz de un movimiento creado recientemente para 'restaurar la democracia' en Níger", la emisora "ha revelado en persona la naturaleza profunda de su organización que claramente milita por la violencia y la guerra contra el pueblo soberano nigerino que valientemente ha tomado su destino en sus propias manos por la verdadera independencia del país y para oponerse a la dominación y la opresión vengan de donde vengan". "La guerra que libramos contra el terrorismo hay que ganarla también en el campo de la comunicación y el Gobierno pretende mantenerse firme frente a cualquier forma de exaltación de la violencia contra los pueblos que luchan por su dignidad", continúa la misiva. Por otro lado, Burkina Faso ha hecho referencia a la posible intervención militar en Níger, anunciada por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) como amenaza para recuperar el "orden constitucional" tras el golpe de Estado que supuso la destitución del presidente Mohamed Bazoum, sosteniendo que se trata de una "estrategia de caos" que "pretenden desplegar" contra el Estado y pueblo nigerino. "Hoy vestidos con el manto de la virtud republicana y democrática, no tienen otro fin que el de legitimar y servir de caballo de Troya a un ataque cobarde y bárbaro contra el hermano pueblo de Níger con el pretexto de defender el Estado de derecho y la democracia", han manifestado. El pasado martes, se creó el Consejo de Resistencia de la República con el objetivo de restaurar el orden constitucional y al presidente depuesto, al tiempo que instaba a detener "sin demora" al líder golpista, Abdourahmane Tchiani. También mostró su "apoyo inquebrantable" a la CEDEAO y sus socios internacionales para la intervención planificada que garantice el retorno al orden constitucional en Níger y permanece a su entera disposición". La ONU respalda también la labor de la CEDEAO, al igual que países de la comunidad internacional como Estados Unidos, que ha emprendido no obstante sus propios contactos, o Francia. La junta, entretanto, no ha dado muestras de revertir sus medidas y ha anunciado nuevos nombramientos políticos.