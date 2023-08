Ancelotti: "Tenemos confianza total en Lunin, pero pensaremos si hay que fichar a un portero"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el equipo tiene "confianza total" en el guardameta Andriy Lunin, llamado a ser titular tras la lesión de gravedad del belga Thibaut Courtois, aunque ha reconocido que pensarán "si meter otro portero" en la plantilla, dada la falta de "experiencia" del ucraniano. "Ahora le damos toda la confianza del mundo a Lunin, que es un gran portero que ya ha mostrado su calidad. Tenemos total confianza en él, pensamos que es un gran talento; le falta la experiencia, y la va a tener partido a partido. A nivel personal estamos muy tristes por lo que le ha pasado a Courtois, pero tenemos una plantilla muy larga para obviar estos problemas que pueden pasar", declaró en la rueda de prensa previa al primer partido liguero ante el Athletic Club. Sin embargo, no descartó la posibilidad de fichar otro guardameta. "Tenemos confianza total en Lunin. En los próximos días pensaremos si meter un portero en la plantilla. Titular... Tenemos confianza en Lunin y seguimos con Lunin", dijo, bromeando sobre lo que le pediría a un nuevo portero. "Que pare con la mano. Con los pies, mejor tener un delantero que acierte", apuntó. A pesar de la grave lesión de Courtois, el técnico italiano se mostró "muy tranquilo". "Tenemos tiempo para pensarlo hasta el día 31. Tenemos detrás de Lunin porteros muy jóvenes, que tienen mucho potencial, como Cañizares o como Fran, pero la temporada es muy larga. Vamos a pensar en esto solo como número. Fran tiene 17 años, si pensamos en la idea de fichar a otro portero es solo por número, porque tenemos mucha confianza en Andriy", insistió. "Anímicamente, ayer no fue un buen día; tuvimos la lesión de un jugador importante, pero esto suele pasar en el fútbol. Estas cosas pasan en el fútbol. Ahora deseamos a Courtois que pueda recuperarse pronto", aseguró. "Tuvimos la tristeza por un compañero que tiene que quedarse fuera por un tiempo, pero hay que mirar hacia adelante. Yo nunca me he preocupado por que los jugadores no puedan estar en un partido. En el momento en el que se supo la lesión de Thibaut, pensamos en darle toda la confianza a Lunin, y la tiene por parte de todos. Lo único que le falta es la experiencia", expresó. En otro orden de cosas, el preparador madridista explicó que no necesitan reforzar la delantera este verano. "El problema que hemos tenido esta temporada es en el aspecto defensivo, en el aspecto ofensivo hemos marcado muchos goles y hemos tenido muchas oportunidades de marcar. Ha faltado un poco de acierto, pero es bastante normal en pretemporada porque el delantero todavía no tiene la frescura para marcar. Delante estamos muy bien, tenemos varias opciones; Joselu es muy bueno en el área, se desmarca muy bien, y Brahim, entre líneas, nos puede crear más soluciones", indicó. Además, aseguró que Vinícius y Rodrygo deben "seguir con su progresión". "Son dos jugadores que han progresado muy bien en los últimos años, con mucha continuidad, y esto es lo que tienen que hacer. ¿Cuántos goles? No sé. Tenemos un equipo con varias opciones, porque hay muchos jugadores que pueden aportar goles: Vinícius, Rodrygo, Joselu, Bellingham, Valverde, Kroos, los defensas a balón parado...", enumeró. Sobre Vinícius, afirmó que está "muy bien" y que ha llegado "en una condición óptima". "Ha trabajado muy bien en las vacaciones. Quiere solo jugar y creo que lo va a hacer bien. El protocolo de racismo es muy claro, y si hay insultos el árbitro tendrá que parar el partido. Ojalá que no pase, pero puede pasar", expresó. También cree que el dorsal '9' va a quedar desierto. "Estoy muy satisfecho con esta plantilla, me da mucha ilusión porque he visto algo muy bueno en la pretemporada. Veo a los jugadores muy animados, muy enchufados, trabajan muy bien, con mucho compromiso. Tenemos la confianza en que vamos a competir toda la temporada", expuso, recalcando que Jude Bellingham "es más peligroso como mediapunta". El técnico de Reggiolo cree que el tiempo de recuperación del turco Arda Güler será "bastante corto". "Tiene un problema que tiene que arreglar. Entrar en los detalles es un poco complicado por el tema de la privacidad, pero el problema de Arda es muy pequeño y creo que puede recuperarse muy pronto", subrayó. También insistió en que los errores en el aspecto defensivo en pretemporada no son un problema de calidad, "sino de trabajo colectivo, de sacrificio y de concentración". "Esta semana lo hemos trabajado, hemos ajustado mejor la presión. Les he forzado a presionar más arriba y hemos perdido un poco de equilibrio, pero el trabajo hecho se puede evaluar mejor mañana", añadió. Respecto al juego del equipo para este curso, Ancelotti insistió en que tienen muchas alternativas y eso les permitirá desarrollar distintos esquemas. "Estamos con las mismas ganas e ilusión de poder competir. Esta pretemporada nos ha dicho que podemos jugar de distinta manera. Tenemos una plantilla bastante amplia y variada para poder manejar distintos sistemas", manifestó. "En la pretemporada hemos utilizado casi siempre rombo, que ha salido muy bien en unos aspectos y en otro no tanto, como en el perfil defensivo; no habrá solo un sistema esta temporada, creo podemos jugar con un 4-3-3 con un delantero centro, con un 4-2-3-1 con dos pivotes... No apuesto por un sistema solo, tenemos la posibilidad de utilizar distintos sistemas esta temporada", prosiguió. Por último, calificó de "positiva" la charla que han tenido con los árbitros, que les han explicado las novedades de esta temporada a nivel normativo. "Con el tiempo añadido, hay un minuto más por cada gol marcado, puede ser que tengamos más; tenemos que acostumbrarnos a esto. Hemos hablado del racismo y de que hay un protocolo muy claro", señaló. Ancelotti considera que los árbitros hicieron "un uso excesivo del VAR la temporada pasada" y que ahora este debe "entrar un poco menos". "Sobre el ambiente, en España es más caliente que en otros sitios, hay más nervios en los banquillos, los entrenadores tienen que calmar un poco más. Los árbitros no tienen que entrar en la pelea, el árbitro es un juez y para tomar decisiones tiene que estar tranquilo y calmado; es mejor que un árbitro no entre en la protesta. El año pasado entraron árbitros muy jóvenes a los que les falta experiencia, y en este tipo de ambientes puede ser que tengan algo más de errores. El objetivo de los árbitros es proteger al futbolista y la imagen del fútbol. Tenemos que trabajar juntos, pero el árbitro es el juez de esto", finalizó.