Un diminuto ratón sobrevivió en el Ártico en la era de los dinosaurios

Paleontólogos han descubierto en el norte de Alaska un diminuto mamífero fósil que prosperó en lo que pudo haber sido una de las condiciones más frías de la Tierra hace unos 73 millones de años. Los investigadores, dirigidos por Jaelyn Eberle de la Universidad de Colorado Boulder, describieron al animal del Cretácico Superior en un estudio publicado este mes en el "Journal of Systematic Paleontology". Le dieron el nombre científico Sikuomys mikros, de "Siku", una palabra iñupiaq para "hielo", y "mys" y "mikros", las palabras griegas para "ratón" y "pequeño". Es un título apropiado. Si bien el pequeño ratón de hielo no era en realidad un ratón, sino que pertenecía a una familia de mamíferos ahora extinta llamada Gypsonictopidae, ciertamente era pequeño. La criatura peluda puede haberse parecido un poco a una musaraña moderna y pesar aproximadamente 11 gramos, o menos que una lata de refresco de aluminio vacía. También vivía todo el año en el norte de Alaska, que en ese momento se encontraba mucho más al norte, por encima del círculo polar ártico del planeta. Allí, el ratón de hielo probablemente soportó hasta cuatro meses de oscuridad interminable en el invierno y temperaturas que cayeron por debajo del punto de congelación. "Estos tipos probablemente no hibernaron", dijo en un comunicado Eberle, curador de vertebrados fósiles en el Museo de Historia Natural de CU y profesor en el Departamento de Ciencias Geológicas. "Se mantuvieron activos durante todo el año, excavando debajo de la hojarasca o bajo tierra y alimentándose de cualquier cosa en la que pudieran hundir sus dientes, probablemente insectos y gusanos". Ella y sus colegas tuvieron que ser igualmente tenaces para descubrir los animales fósiles: los investigadores identificaron la nueva especie a partir de solo un puñado de diminutos dientes, cada uno del tamaño de un grano de arena. "Siempre me ha gustado trabajar en los confines de la Tierra", dijo Eberle. "Nunca sabes lo que vas a encontrar, pero sabes que va a ser nuevo". Esos diminutos fósiles están dando a los investigadores una nueva ventana a la antigua Alaska, dijo el coautor del estudio Patrick Druckenmiller, director del Museo del Norte de la Universidad de Alaska. "Hace setenta y tres millones de años, el norte de Alaska albergaba un ecosistema diferente a cualquier otro en la Tierra en la actualidad", dijo. "Era un bosque polar repleto de dinosaurios, pequeños mamíferos y aves. Estos animales se adaptaron para existir en un clima altamente estacional que incluía condiciones invernales heladas, nieve probable y hasta cuatro meses de oscuridad invernal completa".