(Previa) Japón mide su buena racha ante una Suecia que quiere otras semifinales

La selección japonesa de fútbol se enfrentará a la sueca este viernes (09.30 horas) en los cuartos de final de la Copa Mundial femenina, que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda, buscando prolongar su gran desempeño frente a un rival que cuatro años después quiere repetir presencia entre los cuatro mejores equipos de la competición. Las 'Nadeshiko' han marcado 14 goles y tan solo han encajado uno en sus anteriores partidos de este Mundial. Fue en la ronda de octavos, contra Noruega, cuando recibieron ese único tanto; pero dicha circunstancia no les pesó, ya que aprovecharon de manera excelente los errores defensivos del conjunto noruego para acabar venciendo por 3-1. En el Eden Park de Auckland, las pupilas de Futoshi Ikeda tratarán ahora de ser igual de eficaces ante una Suecia que accedió a estos cuartos de final con mucha más incertidumbre. Tras un 0-0 frente a Estados Unidos, la intensa prórroga no movió el marcador y dio paso a una tanda de penaltis digna de estar en la galería de recuerdos mundialistas. Aunque el combinado de EE.UU. tuvo un lanzamiento para ganar la tanda, Sophia Smith lo falló y posteriormente Lina Hurtig anotó el séptimo y definitivo penalti sueco. Validado mediante el VAR, el despeje de la portera estadounidense se quedó a escasos centímetros de significar la supervivencia en el torneo del equipo que defendía la corona de 2019. Antes de eliminar a la selección de las barras y estrellas, Suecia había cosechado tres victorias en su grupo. Con una remontada 'in extremis' ante Sudáfrica (2-1), una goleada sobre Italia (5-0) y un solvente encuentro frente a Argentina (0-2), las jugadoras entrenadas por Peter Gerhardsson mostraron sus credenciales al podio. Pelear de nuevo por las medallas es el objetivo del cuadro sueco, en cuyo palmarés mundialista acumula tres terceras posiciones (1991, 2011 y 2019) junto a un subcampeonato (2003). Para alcanzar la gloria que supondría lograr por fin el título, primero deberán superar el obstáculo de unas 'Nadeshiko' con Hinata Miyazawa en plan estelar.