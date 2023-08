Previa del Países Bajos - España

La selección española femenina de fútbol afrontará este viernes (3.00 hora peninsular/La 1) una cita con la historia cuando se mida a los Países Bajos, actual subcampeona, por un puesto en las semifinales del Mundial que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda. El combinado que entrena Jorge Vilda rompió por fin su muro y está por primera vez entre las ocho mejores del mundo, pero no quiere detenerse aquí. A una hora en la que en España se duerme, quiere seguir soñando con hacer algo grande en las Antípodas, aunque la tarea no se presenta sencilla por la entidad y experiencia del rival. Y es que, si bien la 'Roja' es la número seis del ranking mundial de la FIFA y marcha actualmente por delante de los Países Bajos (novena), en el panorama internacional el nombre de la selección neerlandesa es mayor. Campeona continental en 2017, hace cuatro años se plantó en la final mundialista ante los Estados Unidos, eso sí, dirigida por Sarina Wiegmann, ahora seleccionadora de Inglaterra, y sabe quizá mejor cómo son este tipo de partidos. Las jugadoras españolas también, ya sea por el núcleo que juega o ha jugado en el FC Barcelona, doble campeón de la Liga de Campeones y con dos finales más, o por las que lo han vivido en las categorías inferiores y tratarán ahora de trasladarlo a un duelo que se presume de mucha más dificultad que el de octavos. España goleó a Suiza (1-5) para dejar atrás las dudas ofrecidas ante Japón en el cierre de la fase de grupos y cogió aires renovados para el tramo final donde seguramente necesitará que su versión sea aún mejor, tal y como demandó el seleccionador Jorge Vilda tras la histórica victoria en Auckland. Países Bajos ha dado muy buen nivel competitivo hasta el momento y se presenta invicta y con sólo un gol encajado, aunque también ha dejado resquicios. El duelo que abre la antepenúltima ronda de esta Copa del Mundo se prevé igualado y, salvo giro en el planteamiento de Andries Jonker, entre dos selecciones que apuestan por tener el balón, apretar arriba y por ser ofensivas, aunque de manera diferentes. También se perfilaba así el choque ante Japón, pero las 'Nadeshiko' cambiaron su planteamiento para jugar al contragolpe, aunque esto parece más improbable en la actual subcampeona del mundo, que tiene jugadoras con características diferentes. Lo que no cambiará en el combinado neerlandés será su esquema, apoyado en tres centrales que le dan seguridad defensiva pese a que la influencia de su portera, Daphne van Domselaar, esté siendo clave. España no pudo con este esquema defensivo ante las japonesas y sabe que debe aprender de esa experiencia. En el medio, se augura un bonito duelo, con jugadoras como Aitana Bonmatí y Jill Roord, decisivas para sus respectivos equipos hasta el momento, y Jorge Vilda deberá estudiar bien como neutraliza la superioridad numérica de su rival, que dispone ahí de cinco jugadoras. REENCUENTRO CON DAMARIS EGURROLA El seleccionador español revolucionó su once para los octavos de final, pero ahora hay más dudas de cara a lo que apostará para hacer más historia. Ivana Andrés, la compañera más habitual de Irene Paredes, ya está lista y ahora debe decidir si vuelve a ser titular o mantiene a Laia Codina de cara a controlar a un equipo que ha recuperado arriba la mejor versión de Lieke Martens, pero sin una gran goleadora para reemplazar a la lesionada Vivianne Miedema. Atrás, también está por ver si mantendrá a Ona Batlle, que hizo mucho daño a las suizas junto a Salma Paralluelo, en el lateral izquierdo o si vuelve Olga Carmona, lo que enviaría al banquillo a Oihane Hernández. Cata Coll debería mantener su lugar en la portería tras su inesperada titularidad del pasado sábado. Vilda también debe mirar cómo configura su centro del campo, lo que dependerá un poco de lo que decida en ataque. Ante Suiza fue ofensivo con Paralluelo y Alba Redondo en los costados, y con Esther González de '9' y con Jenni Hermoso junto a las indiscutibles Tere Abelleira y Aitana Bonmatí. La duda es si las tres centrales pueden provocar que la granadina mantenga su puesto en el once y que la jugadora del Pachuca vuelva a retrasar su posición o si, por el contrario, entra una jugadora más centrocampista como Alexia Putellas o Irene Guerrero. Por parte de los Países Bajos, Andries Jonker tendrá que ver con quien sustituye a una jugadora clave en el medio como Danielle van den Donk, sancionada y baja junto a la central Merel van Dongen, lesionada. Esto da muchas opciones de la titularidad de Damaris Egurrola, que finalmente, ante la falta de oportunidades con España, decidió jugar con el país de nacimiento de su madre. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. PAÍSES BAJOS: Van Domselaar; Van der Gragt, Spitse, Janssen; Roord, Egurrola, Groenen, Pelova, Brugts; Martens y Beerensteyn. ESPAÑA: Cata Coll; Oihane Hernández, Irene Paredes, Ivana Andrés, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Jenni Hermoso; Alba Redondo, Esther González y Salma Paralluelo. --ÁRBITRA: Stephanie Frappart (FRA). --ESTADIO: Sky Stadium de Welllington. --HORA: 3.00/La 1.