Nicaragua ordena congelar las cuentas bancarias de una universidad jesuita

El Gobierno de Nicaragua ha ordenado este miércoles congelar las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por los jesuitas, según han confirmado fuentes del Ministerio de Gobernación bajo condición de anonimato al medio nicaragüense Divergentes. La UCA ha trasladado a sus colaboradores y estudiantes que "por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad" no está recibiendo los pagos correspondientes. "Lamentamos los inconvenientes y les estaremos informando una vez que sea posible procesar pagos en nuestra caja central y canales alternos", indica la institución. Según la información recopilada por el citado medio, las autoridades nicaragüenses no han informado a la universidad si existe una investigación por el origen de los fondos, ni se ha mencionado una posible negociación al respecto. La UCA ha estado en el punto de mira del Gobierno de Daniel Ortega, ya que se ha convertido en uno de los bastiones de los manifestantes opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, en la que murieron más de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Managua ha disuelto este año cerca de una decena de universidades, al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones, en lo que se considera una medida represiva de las autoridades, que también han cerrado partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.