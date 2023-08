Lula lamenta el uso de la Policía durante las elecciones para "no dejar votar a los pobres"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha referido este jueves por primera vez a la detención en la víspera del exjefe de Carreteras Silvinei Vasques por utilizar la institución con fines partidistas, al intentar "corromperla" para que los pobres no votaran en la segunda vuelta de las elecciones. "Intentaron corromper a la Policía de Carreteras Federal para no dejar votar los pobres", ha dicho Lula, quien a su vez ha acusado al expresidente Jair Bolsonaro de intentar comprar electores al anunciar programas sociales durante la campaña. Lula se ha expresado de esta manera durante un acto celebrado en Río de Janeiro, en el que también ha vuelto a referirse a la gestión "negacionista" de su antecesor durante la crisis de la pandemia, acusándoles de ser responsable de "al menos la mitad de las muertes" que se registraron, más de tres millones. El miércoles, se detuvo a Vasques, quien meses atrás había sido relevado del cargo por su apoyo explícito a Bolsonaro en las elecciones --algo prohibido por ley--, al considerar que había utilizado la institución para entorpecer el tránsito en la región Nordeste, tradicional bastión del presidente Lula. Vasques, para quien se pide prisión provisional, se enfrenta a los delitos de prevaricación, violencia política, contra el derecho al sufragio, así como de conceder exclusividad de recursos públicos a un determinado partido o candidato. Por otro lado, Lula ha aprovechado también para cuestionar la actuación de la Policía Militar de Río de Janeiro en un operativo esta semana en el que murió un niño de 13 años. Según la familia del menor, fue ejecutado por uno de los agentes cuando se encontraba tendido en el suelo, informa la prensa brasileña. "Son los pobres negros de la periferia los que necesitan ser tratados con respeto, para que nunca suceda lo que le pasó a un chico años que fue asesinado por un policía irresponsable", ha dicho Lula, quien ha adelantado que su Gobierno quiere trabajar en una reforma para mejorar las fuerzas policiales. "No podemos culpar a la Policía, pero tenemos que decir que un ciudadano que dispara a un niño que está en el suelo es un irresponsable y no está preparado psicológicamente para ser policía. Necesitamos crear condiciones (...) para que la Policía sea efectiva, lista para combatir el crimen, pero al mismo tiempo tiene que saber diferenciar entre un bandido y un pobre hombre", ha recalcado.