El mensaje de despedida que Daniel Sancho envió a sus amigos antes de entrar en prisión

Cuatro días después de su entrada en prisión provisional, y de que la policía de Tailandia le haya acusado formalmente del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta por la cantidad de evidenciasque probarían su culpabilidad -podría enfrentarse a la pena capital por la gravedad y atrocidad de su supuesto crimen- siguen saliendo a la luz detalles de los movimientos que hizo Daniel Sancho Bronchalo antes de ser trasladado a la cárcel de Koh Samui. A pesar de estar detenido y bajo custodia policial hasta que el juez decretó su ingreso en prisión provisional este lunes, el hijo de Rodolfo Sancho tuvo acceso a su teléfono móvil -algo especialmente llamativo- y pudo ponerse en contacto con su familia, amigos e incluso algunos periodistas, a los que no dudó en contarles lo bien que le estaban tratando los agentes de policía a pesar de lo grave de su situación, llevándole incluso su última noche de 'libertad' a cenar al mejor hotel de la isla. Y ahora es la revista Lecturas la que desvela el mensaje de despedida que Daniel envió a sus amigos más cercanos momentos antes de entrar en la cárcel, consciente de que pasará mucho tiempo -con suerte, si es condenado a cadena perpetua dentro de 8 años se podría solicitar su traslado a una prisión española- hasta que puedan volver a verse. Un texto en el que el chef, de 29 años, se disculpa por el durísimo trance que está haciendo pasar a aquellos que le quieren, "siento que estéis teniendo que ser de esas personas que sufren esto", pero en el que no duda en justificar su presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta: "Me estaba amenazando tanto a mí como a mí familia. Estaba defendiendo mi vida y la de todos los que quiero". "Algún día sabréis toda la verdad" concluye, dejando entrever que no se ha contado todavía qué sucedió realmente y por qué habría decidido acabar de esa manera con la vida del colombiano.