El Ejército de Colombia habla de otro plan del ELN contra el general Zapateiro y la senadora Cabal

Los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia han informado de que además de un supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa, habría otros dos más, contra el general Eduardo Zapateiro y la senadora uribista María Fernanda Cabal. El comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, informó a Zapateiro de estos planes el miércoles, después de la reunión que mantuvo el fiscal Barbosa con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y otros altos mandos militares, según ha adelantado este jueves la revista 'Semana'. Al igual que con Barbosa, este supuesto atentado contra la vida del general se habría orquestado también desde Venezuela. En el caso de Cabal, los detalles de esta trama no se han relevado. Según las fuentes a las que ha tenido acceso el citado medio, el Ejército disponía de esta información desde hace dos meses. Estas mismas fuentes han trasladado que no se habría conocido la existencia de estas supuestas tramas por temor a entorpecer los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Hace siete días echó andar un alto el fuego bilateral de seis meses, con el fin de ahondar en la negociación. Tras la revelación del supuesto plan para atentar contra Barbosa, el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, matizó que esas informaciones no habían sido confirmadas por las propias agencias de Inteligencia, que las verificarían, pero que hasta el momento "no pasaba de ser un rumor". Por su parte, el ELN también negó la existencia de este supuesto plan y reprochó al propio Barbosa intentar "sabotear" el proceso de negociación.