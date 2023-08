El director del Museo Sorolla constata "un incremento muy notable" de visitantes por la conmemoración del centenario

El director del Museo Sorolla, Enrique Varela, ha constatado que existe "un incremento muy notable" de visitantes por la conmemoración del centenario de la muerte del pintor, que se celebra este jueves 10 de agosto tanto en el Museo Sorolla de Madrid como en el Cementerio General de Valencia, donde se encuentra su lápida. "En el Museo Sorolla ha habido un incremento de visitantes muy notable atraídos por toda la programación atractiva en relación con esta conmemoración. Este año Sorolla está teniendo un éxito de participación social y de repercusión mediática. Estamos muy satisfechos", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el director. Asimismo, ha señalado que, en la preparación del centenario, el Museo Sorolla y la Fundación Sorolla tenían "claro" que, con la celebración, querían conseguir "incrementar y consolidar el conocimiento nacional e internacional de la figura de Sorolla y de su obra; y acercar la obra de Sorolla a la sociedad general, fomentando la participación de la ciudadanía". "Todo el diseño que hemos realizado del programa son actividades culturales, científicas o divulgativas. El programa ha estado orientado por esas dos coordenadas y el resultado en torno a ello creemos que es plenamente satisfactorio", ha valorado. En la misma línea, ha explicado que se han celebrado "más de una vintena de exposiciones temporales" en torno a Joaquín Sorolla, que han servido como "comunicación para amplificar y difundir la figura del maestro valenciano". En este sentido, ha adelantado que "todavía queda un nuevo impulso" a partir del mes de septiembre, con la inauguración de nuevas exposiciones en el Museo Sorolla y la Fundación Mapfre, ambas en Madrid, o en la Fundación Bancaja de Valencia, entre otras. "Esta serie de exposiciones van a seguir alimentando el centenario y el conocimiento y reconocimiento de sus obras", ha apuntado. "FIGURA CAPITAL EN LA HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL" Para Varela, Sorolla "es una de las figuras capitales en la historia del arte español" por lo que se sitúa en la "estirpe de los grandes genios". Asimismo, ha señalado que fue el pintor "de mayor proyección internacional de su tiempo". Sobre si sus obras estan suficientemente valoradas, el director ha considerado que sí. "La figura de Sorolla ha tenido momentos de máximo explendor y también, en algún momento, de cuestionamiento", ha explicado. No obstante, ha insistido en que "no hay duda en que la figura de Joaquín Sorolla está consolidada y reconocida como uno de los grandes maestros de la historia del arte español". "El éxito de la programación de exposiciones que se realizan en torno a él y el interés por las publicaciones en torno a Sorolla y todo lo que tenga que ver con su obra atestiguan que se ha consolidado como una de las grandes figuras de nuestro panorama artístico en su conjunto", ha afirmado. Además, ha destacado su proyección internacional. "En vida Sorolla ha alcanzado los máximos reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. A nivel global su pintura sí fue comprendida y reconocida en vida del propio pintor. Eso no exime que hubiera algunas corrientes o algunos pensamientos críticos en torno a esa España blanca, pero yo creo que no hay duda de que Sorolla alcanzó las más altas cotas de excelencia en vida y, por parte de la crítica y del público, así se le reconocía", ha apuntado. Sobre lo que más destacan los visitantes sus obras, Varela ha hecho alusión a su luz y su "alta calidad", así como el "carácter hedonista" y de "felicidad" del pintor. "Sorolla es el pintor de la luz, del Mediterráneo, del Cantábrico o cualquier otro tipo de materialización de la luz en diferentes escenarios. Aun así, los visitantes que vienen al Museo se quedan maravillados por la alta calidad de las obras que representó", ha destacado. "Es un pintor que está claro que reporta buenas sensaciones, desde una primera instancia meramente visual, aunque luego su obra también trasciende lo meramente inmediato, para hablarnos de uno de los grandes genios de la pintura de la Escuela Española del Arte", ha añadido. Varela también ha destacado el papel de Clotilde, la mujer de Sorolla, a la que ha calificado de "figura capital" y "uno de los cimientos de su arte". "Fue su gran apoyo, su musa, su compañera, su ministra de Hacienda, como él decía. Fue la persona que le acompañó desde su juventud. La conoció en Valencia, donde el pintor se fue abriendo camino huérfano y fue acogido por el padre de Clotilde, por Antonio García Pérez en su taller de fotografía. A partir de ahí, se labró una larga relación entre ellos, que le acompañarían de por vida. La figura de Sorolla podría decirse que no sería igual sin Clotilde", ha señalado. Además, ha añadido que su mujer fue "la que dio pie" a que actualmente haya un museo del pintor, el Museo Sorolla. La creación del Museo Sorolla se debió al legado y a la generosidad de Clotilde, que supo ver también que, legando al Estado toda la casa donde residía la familia Sorolla y todos los enseres que la contenían y la colección de pintura que atesoraba, todo eso iba a perpetuar la figura de la familia del pintor y lo iba a poner en el escalafón de los grandes maestros de la historia del arte español". HOMENAJES Y ACTIVIDADES A los 70 años de edad, Joaquín Sorolla y Bastida falleció en su casa de Cercedilla (Madrid) como consecuencia del accidente cerebrovascular que sufrió pintando en el jardín de su casa de Madrid, actual Museo Sorolla, el 17 de junio de 1920. Cien años después de su muerte, y en conmemoración de esta efeméride declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público hasta diciembre de 2024, se llevan a cabo diversos homenajes tanto en Madrid como en su Valencia natal este jueves. Así, el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla organizan en el Cementerio General de Valencia una ofrenda floral ante la tumba de Joaquín Sorolla, que contará con la presencia del presidente de la Comisión Permanente de la Fundación Museo Sorolla, Antonio Mollá Lorente, así como otros miembros del Patronato de la Fundación Museo Sorolla, de la familia Sorolla y representantes del Ayuntamiento de Valencia. En el Museo Sorolla de Madrid, la entrada será gratuita este jueves para todos los visitantes y se celebrará una ofrenda floral en los jardines ante el busto de Sorolla realizado por Mariano Benlliure, con la presencia del director del Museo Sorolla, Enrique Varela Agüí, miembros de la familia Sorolla y representantes del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, a lo largo de todo el día tendrán lugar una serie de microconciertos a cargo del chelista Javier Morillas y se realizarán una serie de visitas guiadas especiales al museo y a las exposiciones temporales '¡Sorolla ha muerto!¡Viva Sorolla!', y 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. También se sortearán 20 catálogos de ambas exposiciones entre los visitantes que acudan este jueves. Además, se suman a esta celebración el lanzamiento el 10 de agosto de un cupón conmemorativo de la ONCE, ilustrado con la obra 'La llegada de las barcas', Valencia, 1905; y el 12 de agosto el billete a cargo de Loterías y Apuestas del Estado con la icónica tela 'La bata rosa', 1915.