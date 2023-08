El argentino Emiliano Buendía sufre dura lesión a falta de un mes para las eliminatorias

Buenos Aires, 10 ago (EFE).- El internacional argentino Emiliano Buendía sufre "una importante lesión en los ligamentos de la rodilla", que le dejará fuera de juego entre seis y ocho meses, lo que incluye el inicio de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, que comienzan en septiembre.

El club en el que juega el delantero, el Aston Villa inglés, hizo pública la noticia este jueves, después de que el futbolista se lesionase el miércoles durante un entrenamiento y se concretase la severidad de su dolencia.

Su entrenador, el español Unai Emery, informó posteriormente en rueda de prensa que Buendía tiene "una lesión de seis, siete u ocho meses".

El propio jugador usó su cuenta de Instagram para escribir un mensaje en el que expresó su fortaleza para afrontar la lesión.

"Si algo me enseñaron mis papás desde chiquito, es a no bajar los brazos nunca, y este mal momento que me toca vivir no va a ser una excepción. Desde ya positivo y mentalizado en una buena y pronta recuperación", publicó en esa red social.

El futbolista de Mar del Plata, de 26 años, fue convocado por primera vez por Lionel Scaloni para la Albiceleste en 2021, si bien su debut fue en febrero del año pasado, para el duelo correspondiente a las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, en el que Argentina se impuso por 1-0 a Colombia, jugado en Córdoba.

Aunque no integró la Copa del Mundo que ganó la Albiceleste, es un habitual de las convocatorias del técnico argentino, por lo que su baja será sensible para el inicio de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

La primera fecha de esas eliminatorias está programada para el 7 de septiembre, cuando Argentina reciba a Ecuador en el Estadio Más Monumental, de Buenos Aires, a las 21.00 horas (00.00 GMT).

Para el segundo encuentro, el plantel de Scaloni visitará a Bolivia en un partido que se jugará el martes 12 de septiembre. EFE

