El abogado de Edwin Arrieta pone contra las cuerdas a Daniel Sancho: "Hay información sólida que no se conoce"

Después de que la hermana de Edwin Arrieta, Darling, haya intervenido en diferentes televisiones españolas pidiendo justicia para que el asesinato y descuartizamiento del cirujano a manos presuntamente de Daniel Sancho Bronchalo no quede impune, ahora es el abogado de la familia de la víctima en Colombia el que ha puesto contra las cuerdas al hijo de Rodolfo Sancho al revelar que hay pruebas contundentes -que todavía no se conocen públicamente- que incriminan directamente, y sin ningún género de dudas, al joven chef. En declaraciones al programa 'Así es la vida', Miguel González Sánchez ha confirmado que ha iniciado en representación de los Arrieta las acciones necesarias a través de la cancillería de su país para designar a un equipo de abogados que lleve el caso en Tailandia, con los que trabajará para demostrar la culpabilidad de Daniel. A pesar de no querer entrar en detalles, el representante legal de Edwin Arrieta ha insinuado que la policía tailandesa no ha hecho públicos todos los detalles y pruebas de la investigación que comenzó hace justo una semana -el jueves 3 se hallaron los primeros restos del cirujano en bolsas de basura en un vertedero de la isla de Koh Phangan- y ha revelado que la familia tiene "más información, bastante sólida, que apunta a su culpabilidad". Datos y evidencias que no se conocen públicamente, que han sido trasladados a la cónsul de Colombia en Tailandia y que, como deja entrever el abogado -a pesar de no poder revelarlos por el momento, esperando que sea la Fiscalía la que lo haga de forma oficial- "es contudente" y señalaría directamente a Daniel Sancho como único autor del atroz crimen: "Las nuevas evidencias incriminan con contundencia al acusado. Los elementos arrojan a que solo había una persona y es quien confesó los hechos" ha explicado. Además, Miguel González Sánchez ha asegurado que lo que les interesa no es "el móvil" que habría llevado al nieto de Sancho Gracia a presuntamente asesinar y desmembrar a Edwin Arrieta, sino a averiguar cómo pudieron haber sucedido los hechos haciendo una cronología de tiempo desde que el cirujano llegó a Tailandia hasta que se hallaron las primeras partes de su cuerpo en un vertedero. "No nos interesa la razón de por qué lo hizo. La crueldad con la que actuó y lo que se generó después acredita la atrocidad con la que actuó y eso es suficiente", ha afirmado. Por otra parte, el abogado ha asegurado que la familia Arrieta no se plantea pedir la extradición de Daniel a Colombia porque creen que el crimen debe ser juzgado donde se cometió, en Tailandia, y que tiene que ser en el país del sudeste asiático donde el joven cumpla condena en el caso de ser declarado culpable; algo que los padres y la hermana de Edwin tienen claro, por lo que no pararán hasta que se haga justicia y el chef 'pague' por la brutal muerte del cirujano colombiano.