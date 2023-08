Disney pierde 417 millones en su tercer trimestre y sube precios tras anunciar nuevo plan con publicidad

El gigante estadounidense de ocio y entretenimiento The Walt Disney Company obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 460 millones de dólares (417,5 millones de euros) en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, frente a las ganancias de 1.409 millones de dólares (1.278,7 millones de euros) registradas en el mismo periodo del año anterior, según informó la empresa. El consejero delegado de The Walt Disney Company, Robert A. Iger, ha subrayado que los resultados del trimestre reflejan lo que la multinacional ha logrado gracias a la transformación "sin precedentes" que está llevando a cabo en Disney para reestructurar la compañía, mejorar la eficiencia y devolver la creatividad al centro de su negocio. La cifra de negocio de la multinacional entre abril y junio alcanzó los 22.330 millones de dólares (20.264,6 millones de euros), un 3,8% por encima de los ingresos correspondientes al mismo intervalo del ejercicio precedente. Por segmentos de negocio, la división de medios y entretenimiento disminuyó un 1% su facturación, hasta 14.004 millones de dólares (12.708,9 millones de euros), mientras que la unidad de parques de atracciones vio crecer un 13% sus ingresos, hasta 8.326 millones de dólares (7.556,4 millones de euros). Al finalizar el tercer trimestre, Disney contabilizó 105,7 millones de suscriptores de su servicio Disney+, mientras que el número de usuarios de pago de ESPN+ alcanzó los 25,2 millones y los de Hulu sumaron 48,3 millones de usuarios. De este modo, en los nueve primeros meses de su ejercicio, The Walt Disney Company registró un beneficio neto atribuido de 2.090 millones de dólares (1.895,9 millones de euros), casi un 30% menos que un año antes. La cifra de negocio de la multinacional en sus primeros nueve meses alcanzó los 67.657 millones de dólares (61.379,7 millones de euros), un 8% más. Respecto a las previciones, la compañía se ha propuesto superar su objetivo inicial de registrar 5.500 millones de dólares (4.989,8 millones de euros) en ahorros, así como de mejorar sus ingresos operativos directos al consumidor en aproximadamente 1.000 millones de dólares (907 millones de euros) en solo tres trimestres. NUEVO PLAN DE SUSCRIPCIÓN CON PUBLICIDAD EN EUROPA Y CANADÁ The Walt Disney Company ha anunciado este jueves que a partir del próximo 1 de noviembre activará en el mercado europeo, que incluye a España, y canadiense, un nuevo plan con publicidad, tras el previo y "exitoso lanzamiento" de esta modalidad en Estados Unidos. En esta línea, la multinacional ha explicado que a medida que se actualizan los precios para varios planes a finales de este año, los suscriptores en Estados Unidos tendrán acceso a un nuevo plan de suscripción combinado sin anuncios, a partir del 6 de septiembre, con Disney+ Premium y Hulu por 19,99 dólares (18,14 euros) al mes. A nivel internacional, Disney+ también está ampliando las opciones de elección y valor con el lanzamiento de un nuevo nivel 'Estándar', así como 'Estándar con anuncios' en mercados seleccionados de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y Canadá. En concreto, los nuevos planes con publicidad costarán 5,99 euros al mes en EMEA y 7,99 dólares (7,25 euros) mensuales en Canadá. Además, los suscriptores existentes en los mercados correspondientes permanecerán en el nivel 'Premium sin anuncios' cuando el precio de su suscripción aumente en diciembre, a menos que opten por cambiarse a uno de los nuevos planes de menor precio.