CEAR alerta de la situación de las mujeres tras la llegada de los talibanes: "Excluidas de la vida pública"

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha alertado este jueves de "la preocupante" situación que viven actualmente las mujeres afganas, quienes "han sido sistemáticamente excluidas de la vida pública y privadas del ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales" tras la llegada al poder de los talibanes. Este 15 de agosto se cumple el segundo aniversario de la toma del país por parte del régimen talibán y de las medidas implementadas por el mismo, como la prohibición de estudiar o realizar cualquier trabajo fuera del hogar, que ponen "en grave riesgo" la vida, la libertad y la dignidad de las muejeres. A ello se suman "la inseguridad alimentaria generalizada, la gran inestabilidad económica agravada por las sanciones, la escasez de medios de subsistencia y las frecuentes y graves crisis climáticas". Además, CEAR ha explicado que, en lo que va de año, ya son más de 28 millones las personas que necesitan ayuda humanitaria de emergencia en el país, de las que 13 millones son niños y niñas. La organización añade que Afganistán sigue siendo el tercer país de origen de personas refugiadas en el mundo. Según cifras del ACNUR, a finales de 2022, había 5,7 millones de personas desplazadas forzosamente repartidas en 103 países. Sin embargo, CEAR estima que la cifra real es mucho mayor "porque muchas no están registradas como refugiadas o solicitantes de protección internacional y carecen de estatus legal en esos países". Además, 3,4 millones de personas afganas se encontraban desplazadas internamente por violencia y conflictos. Según el IDMC, se estima que en 2022, el cambio climático y la degradación medioambiental provocaron 2,2 millones de desplazamientos internos adicionales debido a sequías e inundaciones. Del mismo modo, la ONG ha añadido que actualmente los países limítrofes mantienen cerradas sus fronteras. "Las personas refugiadas y solicitantes de asilo afganas se encuentran frecuentemente indocumentadas, sufren violencia, detenciones arbitrarias, amenazas de deportación y muchas son devueltas automáticamente en la frontera", denuncia. PROPUESTAS "PARA SALVAR VIDAS" CEAR lamenta que existan todavía "innumerables" riesgos para la seguridad de las personas que buscan salvar su vida y, por ello, plantea algunas propuestas para mejorar su situación, como el compromiso de acción conjunta por parte de los países de la UE para facilitar la activación de corredores humanitarios desde Afganistán u otros países que permitan la salida ordenada y segura a las personas cuyas vidas corren grave peligro otorgándoles visados con la mayor celeridad posible y articulando la respuesta de manera coordinada entre las Embajadas o representaciones consulares y otros actores relevantes. También pide adoptar mayores compromisos en materia de reasentamiento a nivel europeo; tramitar de manera "ágil y rápida" el artículo 38 de la Ley de Asilo dotando a las Embajadas y representaciones consulares de recursos materiales, tecnológicos y humanos adecuados; o agilizar los procesos de reagrupación familiar garantizando que toda solicitud sea registrada de manera rápida y tramitada sin dilaciones indebidas; Además, aboga por garantizar que las mujeres y las niñas de Afganistán tengan acceso a vías legales y seguras para huir del país y obtener la protección internacional; promover el establecimiento de programas para estudiantes en las Universidades; hacer un llamamiento a los países limítrofes para que no cierren sus fronteras y no dificulten la salida de todas las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en Afganistán; pedir la suspensión de la aplicación de la declaración UE-Afganistán sobre retorno y readmisión; y armonizar la protección otorgada a la población afgana en los diferentes Estados de la UE, ya que varía en cada caso.