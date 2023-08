Al menos seis muertos por los incendios forestales que asolan el archipiélago de Hawai (EEUU)

Al menos seis personas han muerto como consecuencia de los graves incendios forestales que afectan al archipiélago estadounidense de Hawai, especialmente la isla de Maui, según las autoridades locales, que han declarado la emergencia y solicitado el despliegue de la Guardia Nacional para tratar de contener la emergencia. El alcalde del condado de Maui, Richard T. Bissen Jr., ha confirmado un primer balance de seis fallecidos, sin descartar que la cifra pueda seguir aumentando. "Nuestro principal objetivo ahora mismo es salvar vidas", ha proclamado este dirigente, mientras la población intenta huir a duras penas de las llamas. Más de 2.100 personas han recalado en los refugios habilitados para desplazados, mientras que la Guardia Costera ha señalado que algunos ciudadanos han optado por salir al mar para escapar de los incendios, según la cadena NBC News. Los incendios afectan a la isla de Maui pero también a la de Hawai, donde por ahora no consta que se hayan producido víctimas mortales. El gobernador del estado, Josh Green, ha lamentado el "terrible desastre", que ha vinculado a vientos huracanados y a la sequía, y ha calificado de "heroica" la labor de los servicios de emergencia, gracias a la cual no hay más víctimas. En un comunicado, ha adelantado que solicitará en los próximos días al presidente, Joe Biden, una declaración formal de desastre, "una vez se sepa la magnitud de los daños" por los fuegos. Según fuentes consultadas por la citada cadena de televisión, las clínicas de atención urgente de Lahaina (Maui) no pueden tratar a los pacientes porque sus estructuras están dañadas o destruidas. MOVILIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, ha anunciado la movilización de las Fuerzas Armadas para combatir los incendios: "He ordenado la presencia de todos los recursos federales disponibles en las islas para ayudar en la respuesta", ha indicado, según reza un comunicado de la Casa Blanca. La Guardia Nacional de Hawai ha movilizado helicópteros para ayudar en la extinción de incendios y en las labores de búsqueda y rescate en la isla de Maui, con apoyo de la Guardia Costera y una flota de la Marina. Mientras, los marines estadounidenses han proporcionado helicópteros de uso militar para luchar contra los incendios en la isla principal. Por otro lado, el mandatario, que ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos y ha agradecido la labor de los Bomberos, ha explicado que el Departamento de Transporte está trabajando con las líneas aéreas comerciales para evacuar a los turistas, y que el Departamento de Interior y el de Agricultura "están listos para apoyar los esfuerzos de recuperación tras el incendio". Biden ha instado a "todos los residentes a que sigan acatando las órdenes de evacuación, escuchen las instrucciones de los primeros intervinientes y de los funcionarios, y permanezcan alerta".