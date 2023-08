Activistas piden al Congreso de Perú ampliar aborto a embarazos infantiles por violación

Lima, 10 ago (EFE).- La asociación civil CHS Alternativo exhortó al Congreso de Perú a que modifique la ley que regula el acceso al aborto terapéutico con el fin de ampliarlo a todos los casos de embarazo infantil y adolescente producto de una violación, según un pronunciamiento difundido este jueves en Lima.

La agrupación que promueve la protección de los derechos humanos hizo la exhortación al Parlamento peruano, a raíz del caso de la niña de 11 años, identificada con el seudónimo de Mila, que ha sido impedida de abortar tras quedar embarazada producto de la violación de su padrastro.

"Exhortamos al Congreso de la República a que (...) precise el marco legal para que se modifique la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico y se amplíe en todos los casos de embarazo infantil y adolescente producto de una violación sexual", solicitó CHS Alternativo.

Añadió que el Estado peruano "tiene la oportunidad de reparar el daño que viene infringiendo a Mila y detener el proceso de revictimización a la que está sometiéndola".

De esa manera se sentará el precedente necesario para generar cambios legislativos que permitan proteger a las miles de niñas víctimas de violencia sexual en el Perú, puntualizó.

La organización advirtió que "el Estado peruano ha negado el procedimiento de aborto terapéutico, pese a que queda escaso tiempo para que se cumplan las 22 semanas que establece la ley como plazo límite para acceder al procedimiento".

Tras la denuncia del caso de Mila esta semana, el ministerio de Salud ha trasladado a la menor a la ciudad de Lima, desde su natal Iquitos, y está siendo evaluada en el Instituto Nacional Materno Perinatal.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró el miércoles que "las normas peruanas regulan estos casos, pero siempre tiene que presentarse como condición el peligro a la salud de la madre", cuando fue consultado sobre la solicitud negada de Mila.

CHS Alternativo recordó que en Perú, cada día, cuatro niñas de entre 10 y 14 años de convierten en madres y que 2 de cada 3 viven en zonas rurales.

La entidad informó que ha acompañado a la familia de la menor y ha sido testigo de las difíciles circunstancias que la rodean.

"Mila es una niña que no ha tenido la oportunidad de asistir a la escuela, no sabe leer ni escribir, y además del trauma producto de los abusos reiterados, ha crecido en una familia en la que su madre también ha sido víctima de violencia", reportó.

Precisó que aunque la Guía de Aborto Terapéutico "no indica explícitamente que una violación sexual o el ser menor de edad son causales para la interrupción del embarazo, deja abierto el camino para proteger los derechos fundamentales y la salud integral de quienes han sido violentadas" y que "no están en condiciones de continuar con una gestación no deseada".

La asociación mencionó igualmente el caso Camila, otra menor embarazada por violencia sexual, por el cual el Comité para los Derechos del Niño estableció que el Estado peruano debe, entre otras acciones, despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil y modificar la normativa reguladora del acceso al aborto terapéutico, entre otros.

Sobre el caso de Mila, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han expresado su profunda preocupación y pedido al Estado que reconsidere la negación al aborto terapéutico.

En ese sentido, coincidió con los organismos de Naciones Unidas en que es "obligación de las autoridades peruanas reconsiderar y revertir" la decisión de la junta médica del hospital regional de Loreto que obligó a Mila a continuar con el embarazo, a fin de que pueda restituir sus derechos y su desarrollo integral.EFE

mmr/gdl/cpy