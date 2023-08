Yulen Pereira se pronuncia tras la exclusiva de Anabel Pantoja confirmando su relación con David Rodríguez

Alejada del foco mediático desde hace un tiempo, Anabel Pantoja reaparece por todo lo alto este miércoles con una exclusiva en la revista Lecturas revelando que se ha comprado la casa de sus sueños en Canarias y anunciando su deseo de ser madre, sola o en pareja. Un reportaje en el que, después de varios meses jugando al despiste con su relación con David Rodríguez confirma por fin que está enamorada del fisioterapeuta de Isabel Pantoja, de quien confiesa que lo que está viviendo con el cordobés es "lo mejor" que ha tenido hasta ahora. Y es que como desvela, su nuevo novio -aunque prefiere no llamarle así porque todavía "están empezando"- la "respeta", la "valora", la "apoya en todo" y no está pensando en "seguidores ni en eventos", demostrando lo importante que es para él. Unas declaraciones que parecen ser un dardo malintencionado contra su ex, Yulen Pereira, sobre el que no quiere hablar por su "salud mental" y porque, como asegura, "hablar del pasado es perder el tiempo". Ajeno a las declaraciones de Anabel, el esgrimista está disfrutando de unas vacaciones con amigos en Ibiza y no ha dudado en reaccionar a la felicidad de la influencer al lado de David Rodríguez. "Todo va bien, todo genial. Que les vaya bien, siempre, siempre" ha afirmado con una sonrisa ante las cámaras de Europa Press, dejando claro que la sobrina de Isabel Pantoja no es la única que ha pasado página tras su ruptura el pasado marzo. Eso sí, misterioso Yulen deja en el aire si él también ha rehecho su vida sentimental.