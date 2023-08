Teresa Perales: "El Mundial de Manchester ha sido un gran comienzo hacia París, estoy contentísima"

La nadadora española Teresa Perales está "contentísima" con su actuación en los Mundiales de Natación Paralímpica de Manchester (Inglaterra), la primera gran cita donde compitió en su nueva clase (S2), y pese a que no consiguió, "por primera vez en 25 años", subir al podio, lo ve como "un gran comienzo" hacia los Juegos de París del año que viene. "Éxito personal y contentísima con mis resultados en el Mundial de Manchester. Cómo habéis visto, ahora nado con un solo brazo y en una categoría distinta (S2) porque tengo más discapacidad que antes. Llevo sólo tres meses en esta categoría y aún estoy aprendiendo a nadar así", expresó Perales en un post en sus redes sociales. La zaragozana, que hasta entonces nadaba en la clase S5, recordó que "queda mucho camino", pero que tiene claro que "la meta siempre fue París 2024". "Y en esta primera parada, aunque sin medalla por mi primera vez en 25 años, he logrado dos cuartos puestos y he batido tres récords de España, que tenía mi amiga Sara Carracelas desde hace más de 15 años", subrayó. "Lo siento 'Sarita', pero si tenía un quitártelos alguien, mejor que sea una vieja amiga", añadió en tono cariñoso. "Creo que ha sido un gran comienzo de cara a París y estoy muy satisfecha, pero ahora es el momento de seguir mejorando en busca de la 28 en París. Y ya veremos cuantas más caen en Los Angeles 2028 y Brisbane 2032", sentenció la ganadora de 27 medallas en Juegos Paralímpicos.