Rusia derriba dos drones en un intento de "ataque terrorista ucraniano" cerca de Moscú

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que los sistemas de defensa aérea han derribado dos vehículos aéreos no tripulados en un intento "del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista" sobre el territorio de la región de Moscú, sin que se hayan notificado víctimas o daños. Previamente, el alcalde de Moscú, Segei Sobianin, informó del derribo de al menos dos drones ucranianos en un intento de ataque nocturno cerca de la capital rusa. "Ha habido un intento de sobrevolar la ciudad con dos drones de combate. Ambos derribados por la defensa aérea", ha indicado el alcalde, que ha especificado que uno de ellos se encontraba en la localidad de Domodedovo, al sur de Moscú, y el segundo en la carretera de Minsk, nombre por el que se conoce a la M-1 que lleva a la capital bielorrusa. Sobianin ha señalado en su canal de Telegram que, "por el momento, no hay información sobre víctimas en el lugar de la caída de los restos" de los vehículos aéreos no tripulados", mientras que los servicios de emergencias se encuentran en la zona del suceso. Rusia ha denunciado en las últimas semanas un aumento de los ataques ucranianos contra la capital rusa, como el ocurrido a finales de julio, cuando tres drones sobrevolaron la capital ante de estrellarse en otro edificio de oficinas del centro de la ciudad, hiriendo a una persona y provocando el cierre del aeropuerto de Vnukovo.