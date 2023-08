Rusia afirma que las garantías de seguridad prometidas a Ucrania desde Occidente son "excusas vacías"

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha asegurado este miércoles que las continuas promesas sobre garantías de seguridad que llegan a Ucrania desde Occidente no son más que "excusas vacías". "Las garantías de seguridad presuponen la palabra 'garantías' y 'seguridad' y, en general, otras características, que faltan aquí. Nadie aquí puede siquiera decir nada al respecto, por lo que son excusas vacías y absolutamente infundadas", ha dicho la portavoz, según recoge la agencia de noticias TASS. "No pueden garantizar nada; no pueden garantizar un suministro estable de recursos energéticos, que necesitan como un organismo necesita sangre. Ni siquiera pueden garantizar eso. Ni siquiera pueden permitirse una investigación para determinar quién socavó su seguridad energética", ha insistido. Zajarova ha hecho referencia así al portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, quien en la víspera declaró que Bruselas no puede dar garantías de seguridad a Ucrania porque no son una organización militar. En ese sentido, Zajarova ha señalado que la Unión Europea es incapaz de garantizar nada porque "ellos mismos se han convertido en vasallos de un poder colonial", en una posible alusión a Estados Unidos, y porque actualmente ha alcanzado un "punto muerto" en materia política e ideológica". Ucrania ha adelantado que tiene previsto llevar a cabo en las próximas semanas una consulta con sus socios internacionales acerca de las garantías de seguridad que se firmaron durante la pasada cumbre de la OTAN en Vilna, la capital lituana. Al margen de la cita de Vilna, en la última reunión del G7, sus Estados miembro también firmaron una declaración conjunta para garantizar las capacidades militares de Ucrania mientras durase la invasión.