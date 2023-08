Rodolfo Sancho, los próximos pasos que dará en Tailandia y cuando podrá ver a su hijo Daniel

Rodolfo Sancho y su expareja, Silvia Bronchalo, están viviendo las horas más terribles de sus vidas. Su hijo Daniel se encuentra desde este lunes en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui (Tailandia) por el presunto asesinato y desmembramiento del colombiano Edwin Arrieta. El joven, de 29 años, ha confesado el crimen y en su declaración ante las autoridades tailandesas habría revelado que decidió matar al cirujano -con el que ha reconocido que mantenía una relación esporádica desde hace varios meses- después de que éste le chantajease con publicar en redes sociales imágenes de ambos de carácter explícito que podrían hundir la reputación de su familia, si no accedía a mantener relaciones sexuales con él. Nada más conocer la detención de Daniel el pasado fin de semana, Rodolfo viajaba a Tailandia para estar con su hijo e intentar ayudarle en la medida de lo posible de cara al complicado horizonte judicial que le espera, puesto que por su atroz crimen podría ser condenado a pena de muerte o -lo que parece más probable- a cadena perpetua, que en una cárcel del país del sudeste asiático podría considerarse una especie de 'muerte en vida'. Tras emitir un comunicado el domingo para pedir "máximo respeto" y cautela para su hijo en estos momentos de desconcierto y confusión, el protagonista de 'Al salir de clase' guarda silencio. Y ha sido su entorno el que, a través de un escueto mensaje, ha explicado que Rodolfo no puede hablar "por el bien de la investigación", ha pedido "encarecidamente" que no se especule más sobre el caso y ha asegurado que las manifestaciones que ha hecho Daniel antes de su entrada en la cárcel habrían sido realizadas "bajo una situación de presión emocional difícil de controlar". Tal y como revela la revista Semana, el actor está destrozado y no deja de preguntarse por qué su hijo habría cometido tal delito. Su primera decisión al llegar a Bangkok con Silvia Bronchalo fue contratar -en colaboración con la Embajada española en Tailandia, que le está prestando asistencia en este complicado trance- a un pretigioso abogado penalista tailandés experto en derecho internacional para defender al joven en lugar de la letrada de oficio que tenía hasta el momento. En contacto en todo momento con el nuevo representante legal de Daniel, Khun Anan -el único que puede ver a su hijo en la prisión de Koh Samui- Rodolfo tendrá que esperar hasta el próximo jueves 17 de agosto para poder visitar al joven, que tiene que estar en régimen de aislamiento por potrocolo anti-Covid durante 10 días. Sin embargo, y según apunta 'Informalia', el intérprete y su expareja tienen esperanzas de poder ver a su hijo antes, estarían intentando agilizar los trámites y ya habrían solicitado formalmente a través del abogado -con el que están trazando una estrategia de cara al juicio al que se enfrenta Daniel acusado de asesinato con premeditación- poder visitarlo en prisión.