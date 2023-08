Nueva red de calzadas romanas descubierta en Inglaterra

Se ha descubierto en Inglaterra una red de calzadas romanas que atravesaba Devon y Cornualles y conectaba importantes asentamientos con fuertes militares en los dos condados, así como en Britannia. Los arqueólogos de la Universidad de Exeter han utilizado escaneos láser recopilados como parte del Programa Nacional LiDAR de la agencia del medio ambiente briánica para identificar nuevas secciones de calzada al oeste del límite previamente conocido. Usando sofisticadas técnicas de modelado geográfico, que incorporan información sobre gradientes y riesgo de inundación, los investigadores pudieron mapear la extensión total de la red y comenzar a comprender la razón de su existencia. Entre las cosas que revela es que, lejos de ser Exeter el principal centro neurálgico de la red, fue North Tawton el que sostuvo conexiones estratégicamente vitales con los estuarios de marea al norte y al sur de Bodmin y Dartmoor. Estos hallazgos se publican en Journal of Computer Applications in Archaeology. La investigación fue dirigida por el Dr. Christopher Smart y el Dr. João Fonte, especialistas en arqueología del paisaje y patrimonio del Imperio Romano, en el Departamento de Arqueología e Historia de Exeter. El Dr. César Parcero Oubiña, del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) especialista en tecnologías geoespaciales aplicadas a la arqueología, lideró la modelización de la red viaria romana. "A pesar de más de 70 años de erudición, los mapas publicados de la red de carreteras romanas en el sur de Gran Bretaña se han mantenido prácticamente sin cambios y todos son consistentes al mostrar que al oeste de Exeter, Roman Isca, había poca evidencia sólida de un sistema de carreteras de larga distancia", dijo en un comunicado el Dr. Smart. "Pero la reciente disponibilidad de cobertura LiDAR continua para Gran Bretaña ha proporcionado los medios para transformar nuestra comprensión de la red de carreteras romanas que se desarrolló dentro de la provincia, y en ningún lugar más que en los condados del extremo suroeste, en el territorio de los Dumnonii". El Programa Nacional LiDAR (Light Detection and Ranging) fue realizado entre 2016 y 2022 por la Agencia de Medio Ambiente que cubre toda Inglaterra, y los datos se pusieron a disposición a través de la Plataforma de Servicios de Datos DEFRA. El equipo de Exeter, trabajando con voluntarios públicos y financiado por National Lottery Heritage Fund como parte de la iniciativa Digital Skills for Heritage, estudió los escaneos y juntos pudieron mapear alrededor de 100 km de calzadas adicionales. Aunque esto representó un avance significativo, la imagen general permaneció fragmentada e irregular, con grandes porciones del mapa que no mostraban evidencia de calzadas romanas. Por lo tanto, el equipo desarrolló un modelo predictivo del sistema de información geográfica, que podría llenar de manera inteligente los vacíos en cuanto al diseño probable de la red. Usando un enfoque basado en rutas de menor costo, las conexiones óptimas entre dos o más puntos, y otros métodos, como redes de movilidad focal y corredores de tránsito, el equipo comenzó a trazar "nodos" primarios y secundarios en los dos condados. Estos incluían fortificaciones militares permanentes, incluidos los fuertes conocidos de Old Burrow y The Beacon en Martinhoe, así como los asentamientos en Exeter y North Tawton. Luego calcularon las rutas más fáciles entre estos puntos. Y cuando el equipo volvió a los escaneos LiDAR, pudieron identificar otros 13 km de calzada romana dentro de una distancia corta predicha por el modelo. En la etapa final, los investigadores utilizaron redes de movilidad focal y corredores de tránsito para extender la red de carreteras a áreas que se encuentran más allá de los principales sitios romanos conocidos en la región, sugiriendo algunas rutas secundarias o terciarias alternativas al mejor camino óptimo en el proceso. Esto estableció una serie de nuevos 'puntos terminales', particularmente en el extremo oeste de Cornualles y a lo largo de su costa sur.