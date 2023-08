Los empresarios acusan al Gobierno de México de "promover la violencia" con nuevos libros

Ciudad de México, 9 ago (EFE).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado mexicano, acusó este miércoles al Gobierno de "promover la violencia" contra los empresarios en los nuevos libros de texto gratuitos, material obligatorio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para las escuelas.

El contenido "promueve sin razón la violencia, el encono y animadversión en contra de empresas y empresarios que operan en el marco de la ley, y que con sus inversiones generan empleos y contribuyen al desarrollo del país con inclusión y equidad", denunció el CCE en un comunicado.

El pronunciamiento de los empresarios se produce en medio de la polémica que afrontan los libros que la SEP distribuirá para el nuevo ciclo escolar que inicia el 28 de agosto porque, según la oposición, buscan "adoctrinar" a los niños con ideas asociadas al "comunismo y socialismo".

La conservadora Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo judicial en mayo al cuestionar que los nuevos libros contengan educación sobre diversidad sexual, familias diversas y órganos reproductivos, mientras otros grupos han criticado que los materiales incluyen referencias en contra del "neoliberalismo".

En este contexto, el CCE exhortó a las autoridades educativas a enseñar "historia sin intentar reescribirla", al citar como ejemplo el asesinato de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren por parte de la “Liga Comunista 23 de Septiembre” en 1973.

"El CCE se une a las voces que demandan que la educación en nuestro país, se centre en construir un sistema educativo de excelencia para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, sin ideologías, sin distingos de raza, género y posición social", indicó.

El organismo, que agrupa a 12 organizaciones empresariales que representan 80 % del producto interior bruto (PIB), pidió una revisión de los libros de texto gratuitos que "se apegue al marco legal vigente".

También afirmó que "no se cumplieron con los procedimientos para su elaboración establecidos en la Constitución" porque no se basan en programas de estudio y no consideran la opinión de gobiernos estatales, especialistas, y otros actores involucrados.

"Están plagados de omisiones y errores que ya han sido identificados y difundidos por diferentes expertos y pedagogos, y publicados en los medios de comunicación", sentenció el CCE.

Pese a los cuestionamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó este miércoles las críticas, al enmarcarlas dentro de la intención de las "élites conservadores" de socavar la educación pública y evitar los temas de desigualdad.

“No es que no tengan matemáticas, no es que se vaya a inyectar el virus del comunismo, no es que se le esté enseñando a los niños cuestiones sexuales desde temprana edad, no hay nada de eso. Es el interés económico y el hambre del dinero, que es enfermizo ya eso”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.