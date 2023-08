López Obrador denunciará por mala práxis al juez que le impide hablar de la opositora Xóchitl Gálvez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha adelantado este miércoles que denunciara ante la Judicatura al magistrado Martín Santos Pérez, quien hace unos días concedió medidas cautelares a la senadora opositora Xóchitl Gálvez para que el mandatario no pudiera referirse a ella por supuesta violencia política. "Si fueran gente con principios e ideales deberían estar renunciando", ha aseverado durante su comparecencia matutina desde Palacio Nacional un López Obrador, que ha acusado a los jueces del Tribunal Electoral de manipular sus críticas hacia Gálvez para encuadrarlas como violencia política a razón de género. "Es mucho el cinismo, me sancionan porque supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva, la malicia efectiva son ellos. Hoy le voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura, no se lo voy a dejar pasar por lo que confirmó que hoy enviaré la carta al Consejo de la Judicatura para que revisen su caso", ha anunciado, según recoge el diario 'La Jornada'. "Tiene un historial de protección a delincuentes de cuello blanco y potentados", ha dicho López Obrador del juez Pérez, recordando como permitió la distribución de vapeadores. " ¿Cuánto hay en juego? La salud de los jóvenes y no les importa porque quienes producen los vapeadores son empresas muy poderosas", ha criticado. López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de "alterar" sus palabras sobre Gálvez, a quien tiene prohibido aludir después de las medidas cautelares de la Judicatura contra él por posible "violencia política de género". El fallo de la Judicatura fue en base a la versión recopilada por el INE, la cual López Obrador se ha encargado de refutar mostrando el completo de las declaraciones por las cuales tiene ahora prohibido referirse a la senadora Gálvez. Han sido varias las denuncias presentadas durante las últimas semanas por Gálvez ante el INE por supuesta violencia política a razón de género cometida supuestamente por el presidente López Obrador, quien se referido a ella en varias ocasiones como la "candidata de la mafia del poder" y de la oligarquía mexicana. Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), también solicitó hace unas semanas que López Obrador fuera incluido en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres por estar buscando, según ella, que no pueda ocupar espacios de poder o presentarse a las elecciones. En sus conferencias matutinas, López Obrador ha llegado a cuestionar el origen de las cuentas de la senadora, deslizando que habría utilizado su cargo para beneficiar a sus empresas. "Una señora que pasó de vender gelatinas a ser millonaria", refirió el mandatario en una de estas intervenciones. Gálvez es la principal entre la decena de precandidatos de la coalición Frente Amplio por México para las elecciones de 2024, en las que López Obrador no se presenta y tendrá al exministro de Asuntos Exteriores Marcelo Ebrard y a la exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum como favoritos a sucederle.