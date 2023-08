Las temperaturas de más de 44ºC comenzarán a frenarse mañana en la Península, aunque el calor seguirá el fin de semana

La ola de calor que llega este miércoles a su punto álgido, con temperaturas que superarán los 44 grados centígrados (ºC) en el sur y los 40ºC en el norte, empezará a frenar este jueves, aunque el viernes y el fin de semana seguirán siendo días muy calurosos tanto de día como de noche, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Su portavoz, Rubén del Campo, ha destacado las temperaturas muy elevadas de los últimos días, como los 44,8ºC en Badajoz el lunes y más de 43ºC el martes en esa provincia y en el valle del Guadalquivir, con 43,7ºC en Mérida y 43,2ºC en Córdoba. Así, ha señalado que este miércoles será el día "más intenso" en cuanto a extensión y temperaturas alcanzadas en general que superarán los 40ºC en numerosas zonas, incluso en norte de la provincia de Burgos o el interior de Vizcaya y de Guipúzcoa y que superarán los 40 a 42ºC en el este de Andalucía. Incluso en Jaén o Granada podrán pasar de 44ºC. En cuanto a las temperaturas nocturnas, el portavoz ha apuntado que la madrugada del miércoles fue muy cálida, igual que en zonas del interior de la mitad sur, donde algunas estaciones a las 7.00 horas no habían bajado de 27ºC. Para la tarde del miércoles advierte de la posibilidad de que se produzcan tormentas secas en la franja central y oriental de la Península, que podrían dejar en general poca lluvia, pero estar acompañadas de rachas muy fuertes de viento. Asimismo, en la costa cantábrica, desde el este de Asturias hasta Guipúzcoa se podrá formar por la tarde-noche una galerna que provocará un cambio brusco en la dirección del viento y tendrá rachas muy intensas y un descenso súbito y acusado de las temperaturas. "Hay que prestar atención a esta galerna sobre todo si está cerca del mar o en la piscina", advierte Del Campo. De cara a este jueves, prevé que comenzará un descenso térmico en el norte pero que será un día "extremadamente caluroso" todavía en el este y en el sur de la Península, y el viernes todavía lo será en el tercio sur. Las temperaturas caerán extraordinariamente en el Cantábrico, ya que las máximas serán más de 10ºC más bajas que el día anterior, al contrario que en el área mediterránea, donde habrá una subida acusada de entre 6 y 10ºC respecto al miércoles, debido a que los vientos del noroeste que provocarán el descenso en el norte harán que suban en el mediterráneo al llegar a esa zona recalentados y secos. En general en la mayor parte de España el jueves seguirá siendo una jornada muy cálida, con temperaturas mínimas que podrán quedar por encima de los 25ºC, es decir que seguirán las noches "tórridas" en puntos de la costa mediterránea y en el interior del centro y sur de la Península. Las máximas seguirán entre 38 y 40ºC en buena parte de la zona centro sur y este peninsular mientras que en el valle del Guadalquivir rondarán los 42 a 44ºC, igual que en el interior de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, donde incluso podrán superar los 44ºC. Ese día, el jueves, la AEMET prevé que se mantenga la calima en el interior, aunque en Pirineos podrían ir acompañadas de chubascos, y que el riesgo de incendios será "extremo" en la mayor parte del país, por lo que pide "mucha precaución". El viernes cuando comenzarán a bajar los termómetros en el área mediterránea, pero permanecerán sin cambios o incluso subirán en el resto de la Península, de manera que este día continuará el calor muy intenso en amplias zonas de España. Con todo, se llegará al viernes después de entre 3 y 4 días los 38 o 40ºC en el centro, en la depresión del Ebro, en la mitad sur e incluso en el Valle del Guadalquivir los 42 o 44ºC sin descartar que "puntualmente" se pueda superar esa cifra después de unas noches muy cálidas, tropicales o tórridas en muchos puntos del Mediterráneo y ciudades del interior de la mitad sur. Por su parte, el viernes podría llover débilmente en el norte de Galicia y Asturias, zonas donde las máximas estarán entre 25 y 30ºC y se podría registrar alguna tormenta aislada en zonas montañosas de la mitad norte. De nuevo la AEMET advierte de que seguirá el riesgo extremo de incendios en la mayor parte del país. ALIVIO TÉRMICO PARA EL FIN DE SEMANA El alivio térmico se llegará el fin de semana cuando se espera una bajada de las temperaturas, que probablemente será más acusada el domingo, así que, aunque seguirá haciendo bastante calor, ya no se superarán, probablemente, los umbrales necesarios para seguir hablando de hora de calor en sentido estricto. En todo caso, el portavoz espera que el sábado aún puedan pasar de 42ºC grados en el valle del Guadalquivir y que las temperaturas se mantengan entre 5 y 10ºC en buena parte del sur y del este de la Península. Ya el domingo se alcanzará "en muy pocas zonas" los 40ºC excepto en puntos aislados del Guadalquivir, aunque seguirán superando los 35ºC en amplias zonas del centro, sur y este peninsular. Las lluvias serán escasas y débiles y quedarán acotadas al Cantábrico. Por último, Del Campo insiste en que a pesar del descenso de los termómetros el riesgo de incendios seguirá en niveles muy altos o extremos en la mayor parte del país. Finalmente, la AEMET pronostica para Canarias una subida progresiva de las temperaturas que provocará un calor intenso en el archipiélago, donde podrán superar 34 o 36ºC en amplias zonas de las islas e incluso los 38ºC o 40ºC en las medianías de Giran Canaria. También en las islas afortunadas tendrán noches muy cálidas y algunos puntos también de las medianías del sur de Gran Canaria podría no bajarse de 30ºC en toda la noche. Del Campo avisa de que el episodio de calor intenso podría prolongarse en las Islas Canarias hasta comienzos de la semana que viene y que estará acompañado de polvo en suspensión que provocará calima.