La hermana de Edwin Arrieta, destrozada, pide justicia para el cirujano asesinado por Daniel Sancho

La familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado y desmembrado en Tailandia, presuntamente a manos de Daniel Sancho -como el hijo del actor Rodolfo Sancho, que este lunes ingresó en la prisión de Koh Samui, ha confesado a las autoridades del país- ha roto su silencio. Después de enviar varios mensajes a diferentes medios de comunicación pidiendo justicia para el fallecido y afirmando que esperan que el chef cumpla la condena íntegra en el país del sudeste asiático, su hermana ha concedido una entrevista al programa 'Así es la vida' y ha revelado cuándo fue la última vez que habló con Edwin y si sabían que mantenía algún tipo de relación con el presunto asesino. Completamente rota, y sin poder contener las lágrimas, Darling Arrieta ha contado cómo fue su última conversación con su hermano y la última imágen que éste le mandó desde el aeropuerto de Bangkok, sin imaginar siquiera como iban a terminar sus vacaciones en el país del sudeste asiático. El pasado martes, hace 9 días, habló por última vez con Edwin; una llamada cariñosa en la que le contó cómo había ido el viaje y el regalo que le iba a comprar a su sobrina, que también era su ahijada, como hacía cada vez que iba a un lugar nuevo. Además le contó que aprovecharía su viaje a Tailandia para comprar una nueva máquina para las cirugías faciales, lo que justifica que se encontrasen en su habitación 80.000 dólares en efectivo, además de una cadena de oro que perteneció a él. Al día siguiente la familia se dio cuenta de que algo no iba bien al no tener noticias del cirujano, que solía hablar con sus padres tres o cuatro veces al día. Preocupados porque no conseguían contactar con él -ya que no leía los mensajes de WhatsApp ni contestaba a las llamadas- removieron cielo y tierra y ahí fue cuando entró en escena Daniel Sancho, al que no conocían de nada. "No tenía ni idea de que existiera. Jamás nos habló de él" ha asegurado Darling -lo que desmonta las teorías de que la familia del colombiano era conocedora de su presunta relación- que ha revelado a 'Y ahora Sonsoles' que fue al comenzar una investigación en redes sociales para descubrir con quién estaba Edwin en Taiandia cuando encontró el perfil del hijo de Rodolfo Sancho, y al ver que había publicado un storie desde Koh Phangan le escribió para preguntarle por su hermano. Daniel le habría confirmado que había estado con el cirujano en la playa, asegurando que le había perdido el rastro. Y al recriminarle cómo no había informado a la policía de su desaparición, el joven le dijo que iría a comisaría después de ducharse, explicándole que "esto es una locura, una locura". Destrozada, Darling pide "justicia" y que repatrien cuanto antes el cuerpo de su hermano para que su familia pueda darle su último adiós. "Que la muerte de mi hermano no quede impune, es un ser humano. No entiendo cómo se puede estar pensando y hablando tantas atrocidades de él, a quien asesinaron fue a mi hermano, a quien descuartizaron fue a mi hermano. ¿Quién puede torturarlo así?", se ha lamentado. "Daniel puede decir lo que quiera, pero mi hermano no se puede defender, por eso tenemos que defenderlo nosotros y los medios. Que se haga justicia. Lo han desmembrado y ahora todos los días están desmembrando su nombre poco a poco. Tengan respeto por esa persona que murió de esa manera tan horrenda", ha reconocido entre lágrimas. EL COMUNICADO DE LOS ABOGADOS DE LA FAMILIA ARRIETA Además, los abogados de la familia de Edwin Arrieta han hecho público un comunicado en el que aseguran que las afirmaciones que se han hecho sobre el colombiano son "irresponsabilidades" y "falacias" y en el que explican que su objetivo es "esclarecer lo que ha ocurrido", mantener "intacto" el buen nombre del cirujano y conseguir la "repatriación de sus restos mortales" a su país. Los representantes legales de los Arrieta confirmn además que han iniciado las "acciones necesarias" para personarse como víctimas en el caso y lograr la "judicialización" y "condena" del "confeso homicida", Daniel Sancho, que ha aceptado "expresamente" su responsabilidad en este "vil hecho".