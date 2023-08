El ministro de DDHH de Pakistán duda de que los talibán estén involucrados en el aumento del terrorismo

El ministro de Derechos Humanos de Pakistán, Riaz Pirzada, ha asegurado este miércoles que el "liderazgo afgano" no sería capaz de traicionar a Islamabad en el marco de las acusaciones cruzadas por el aumento de los ataques terroristas en suelo paquistaní, unas palabras que ponen en entredicho la postura de la máxima autoridad de la cúpula militar del país. Pirzada también ha resaltado los "lazos de sangre, el idioma y la cultura" compartidos entre ambas naciones, lo que pone en duda que las autoridades instauradas por los talibán en el Afganistán vayan a traicionar la "confianza mutua", ha recogido el diario 'Dawn'. Esto se produce después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, afirmara que ciudadanos afganos están detrás de los ataques terroristas perpetrados en suelo paquistaní en los últimos meses. "La participación de ciudadanos afganos en incidentes terroristas en Pakistán es perjudicial para la paz y la estabilidad regionales y es una desviación del Acuerdo de Paz de Doha por parte del Gobierno interino afgano", aseguró Munir. En respuesta a estas declaraciones, un portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, resaltó que el suelo afgano no es ni será una "amenaza" para ningún otro país. "Si hay alguna preocupación al respecto, debería ser compartida con el Estado", recogió el canal de noticias Tolo. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mostró la pasada semana su preocupación por la "libertad de acción disponible" de terroristas en Afganistán y ha instado a los talibán a tomar medidas para detener el "terrorismo transnacional". Por su parte, el ministro de Exteriores, Bilawal Bhutto Zardari, recalcó a que ha habido un aumento de ataques terroristas contra Pakistán desde que los talibán llegaron al poder, en agosto de 2021. Así, amenazó al Gobierno afgano con actuar "en defensa propia" contra los militares que se esconden en Kabul si el Gobierno afgano no toma medidas.