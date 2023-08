El líder opositor Rahul Gandhi acusa al primer ministro de India de dividir el estado de Manipur en dos

El líder opositor Rahul Gandhi, máximo responsable del partido Congreso Nacional Indio, ha acusado al primer ministro del país, Narendra Modi, de dividir el estado de Manipur en dos por su inacción ante la violencia intercomunitaria que ha estallado en los últimos meses en la región. Ghandi, que acaba de recuperar su asiento en el Parlamento después de que el Tribunal Supremo indio suspendiera su sentencia de dos años de cárcel por difamación, ha cargado duramente contra el Gobierno por su falta de acción ante la violencia étnica en la región. "El Ejército indio puede traer la paz en un solo día, pero no lo utilizan. Quieren que nuestros militares mueran. Si Modi no está escuchando el corazón de India, ¿a quién escucha?", se ha preguntado, según ha recogido el diario 'The Hindustan Times'. El líder de Congreso Nacional indio ha tildado a Modi de "traidor". "Habéis asesinado a la Madre India en Manipur", ha sentenciado, tras lo que la bancada del partido Bharatiya Janata (BJP) ha protestado por sus comentarios. En respuesta, la ministra de Minorías, Smriti Irani, ha cargado duramente contra el líder opositor, recordando la película 'The Kashmir Files', dirigida por Vivek Agnihotri, que narra el éxodo de los hindúes de Cachemira a principios de los años 90. "Una mujer de la comunidad brahmán, llamada Girija Tickoo, de Cachemira fue violada en grupo y brutalmente asesinada. Cuando esto se mostró en una película algunos lo llamaron propaganda. Los mismos líderes de este partido están hablando sobre Manipur hoy", ha criticado mientras Ghandi abandonaba la sala. Poco antes, el ministro de Ciencias de la Tierra, Kiren Rijiju, ha pedido al presidente del Parlamento, Om Birla, que obligue a Ghandi a retirar sus comentarios y ha defendido que la situación en Manipur "es el resultado del largo desgobierno del Congreso". La ola de episodios violentos que vive Manipur comenzó el pasado mes de mayo después de que un tribunal ordenara al Estado que considerara extender a la población mayoritaria de Meitei beneficios económicos especiales y cuotas en trabajos en el Gobierno y las instituciones educativas, que hasta ahora han estado reservados para la tribu kuki. Desde entonces, se han confirmado cerca de 150 muertes y más de 60.000 desplazamientos.