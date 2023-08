El gobernador de Texas descarta que el "ahogamiento" de dos personas en el río Bravo ocurriese por sus boyas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha descartado este martes que la instalación de boyas en el río Bravo para contener el cruce de migrantes desde México causaran la muerte de las dos personas cuyos cuerpos se han recuperado en los últimos días. "Las boyas utilizadas por Texas no provocaron el ahogamiento de los dos cuerpos", ha indicado el gobernador texano citando un artículo del periódico 'The Dallas Morning News' que señalaba que las autoridades del estado estadounidense sabían que instalar este tipo de elementos violaban las leyes federales y tratados fronterizos. "Lo que esta historia no les dice es que le informé a Biden hace casi un año sobre la autoridad constitucional de Texas para asegurar la frontera. (...) Los hechos importan", ha criticado Abbott a través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter. Las autoridades del estado de Texas comenzaron a principios de julio a instalar una cadena de boyas gigantes en el río Bravo para intentar impedir la entrada de migrantes desde territorio mexicano, medida que ha sido demandada por la Administración Biden ante la negativa de retirar las boyas. La demanda del Gobierno federal alegaba incumplimiento de la Ley de Uso Indebido de Ríos y Puertos al construir una estructura en un río navegable sin permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra. Sin embargo, el gobernador republicano texano, Greg Abbot, rechazó retirarlas alegando una "invasión" de inmigrantes: "Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional (estatal) para afrontar la crisis que habéis causado. Texas le verá en los tribunales, señor presidente", apuntó Abbot.