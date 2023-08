El fiscal general de Colombia insiste en los supuestos planes del ELN para atentar en su contra

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha insistido este miércoles en que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene planes para perpetrar un ataque en su contra con el fin de acabar con su vida, a pesar de que la propia guerrilla ha negado tales acusaciones. "Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. No conozco la primera vez en que el ELN, o cualquier organización de carácter criminal, venga a decir o atribuirse un hecho", ha manifestado el fiscal Barbosa. Al término de una reunión con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, Barbosa ha comparecido ante los medios de comunicación para rechazar el comunicado emitido horas antes por el ELN, en el que niega estar detrás de ningún plan para acabar con la vida del fiscal. "Normalmente, cualquier organización saldría y diría que no está dentro de sus planes, pero lo cierto es que tenemos una investigación abierta y, obviamente, empezaremos a plantear esas hipótesis", ha añadido Barbosa, según recoge la emisora colombiana RCN Radio. La Fiscalía de Colombia denunció el martes que cinco miembros del ELN habrían viajado a Venezuela para planear un ataque con francotiradores contra Barbosa. La guerrilla ha salido al paso para negar y tildar de "falsa" la acusación del fiscal. De hecho, el ELN ha deslizado que estas denuncias de Barbosa suponen un intento por deslegitimar el acuerdo de paz alcanzado entre la guerrilla y el Estado colombiano en el marco de la iniciativa de 'paz total' del presidente Gustavo Petro y a la que Barbosa se ha opuesto en el pasado. Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN encargadas de llegar a un acuerdo de paz pactaron el 9 de junio en La Habana un alto el fuego bilateral a nivel nacional y de seis meses de duración, que ha recibido el halago de Naciones Unidas, que destacó "los continuos esfuerzos de Colombia para ampliar la paz mediante el diálogo".