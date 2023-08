El exministro de Níger y exlíder rebelde Rhissa Ag Boula anuncia la creación de un Consejo de Resistencia

El ex ministro de la Presidencia de Níger Rhissa Ag Boula, también exlíder rebelde tuareg, ha anunciado la creación de un Consejo de Resistencia para la República (CRR) con el objetivo de restaurar el orden constitucional y al presidente depuesto, Mohamed Bazoum, al tiempo que ha instado a detener "sin demora" al líder golpista, Abdourahmane Tchiani. El CRR ha condenado la creación de la junta militar, denominada Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP), ha criticado la "negativa categórica de la junta a establecer un diálogo constructivo" y ha lamentado la "práctica infame de manipulación masiva", así como "el uso de civiles como milicias y la tentación de recurrir a mercenarios, criminales de guerra bajo el nombre de Grupo Wagner". Tras criticar la implementación "de las dictaduras militares de la región" --en referencia a Malí o Burkina Faso, que han expresado su apoyo a los golpistas--, el CRR ha mostrado su convencimiento en cuanto a "la necesidad de movilizar a todos los demócratas sinceros para bloquear este nefasto proyecto de instaurar en África y actualmente en Níger un modelo de gobierno alejado de toda democracia y libertad". "El 26 de julio de 2023, en las primeras horas del día, nuestro país, Níger, fue víctima de una tragedia orquestada por quienes, sin embargo, son responsables de preservarlo. En efecto, la ignominia y la traición han servido de trampolín para la inenarrable actuación del jefe de la Guardia Presidencial, responsable esencialmente de velar por la seguridad del presidente", reza un comunicado. Así, ha señalado que el jefe de la Guardia Presidencial, Abdourahmane Tchiani, ahora líder del país tras el golpe de Estado, "logró rodearse de un segundo círculo de uniformados con los que arremetían contra la República y sus instituciones", justificando "su irrupción en el escenario político con pretextos falaces y grotescos relacionados con la gobernabilidad y la gestión de la seguridad". En este sentido, ha hecho un llamamiento a "los soldados respetuosos de su juramento y al pueblo a poner fin al motín y proceder, sin demora, al arresto del general Tchiani", advirtiendo de que el CRR utilizará "todos los medios" para enfrentarse a cualquier "práctica de cuestionar las elecciones de los pueblos por parte de soldados irresponsables". Asimismo, ha indicado que el Consejo de Resistencia "ya brinda su apoyo inquebrantable a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y sus socios internacionales para la intervención planificada que garantice el retorno al orden constitucional en Níger y permanece a su entera disposición". Boula ha señalado, no obstante, que "este lamentable episodio" ha llegado cuando la estabilidad política y social se ha establecido en el país "gracias al diálogo sincero" del mandatario "con todos los estratos", en un momento en el que las "perspectivas son brillantes por la explotación de la riqueza y cuando la situación de seguridad "ha mejorado" por la inclusión y la apertura hacia los insurgentes. "Cuando todos los indicadores estaban en verde, por conveniencia personal y embriagado por el poder que le otorgaba su cargo de guardaespaldas del presidente, Tchiani decidió traicionar su juramento y confianza depositada en él, atacando al país y sus instituciones", ha lamentado el exministro de la Presidencia. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) había dado hasta este domingo a la junta golpista para restaurar el orden constitucional sin descartar la posibilidad de una acción armada para conseguir este objetivo, propuesta que provocó que Malí y Burkina Faso, países bajo el control también de una junta militar, advirtieran de que tomarían dicha acción como una declaración de guerra y ayudarían a Níger a defenderse. De la misma forma, Guinea alertó de los males que traería consigo un conflicto armado y anunció también que no se sumaría a las sanciones. Tras el ultimátum, el organismo regional ha convocado una nueva cumbre extraordinaria para este jueves, que tendrá lugar en la capital de Nigeria, Abuya, al tiempo que ha impuesto nuevas sanciones contra individuos y organizaciones vinculadas a la junta golpista. La ONU respalda la labor de este bloque, al igual que países de la comunidad internacional como Estados Unidos, que ha emprendido no obstante sus propios contactos, o Francia. La junta, entretanto, no ha dado muestras de revertir sus medidas y ha anunciado nuevos nombramientos políticos.