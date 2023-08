El Cádiz renuncia a fichar a Sergio Camello porque "no quiere formar parte" de su proyecto

El Cádiz confirmó este miércoles su renuncia a hacerse con el fichaje de Sergio Camello ya que pese a que tenía "un acuerdo verbal" con el Atlético de Madrid, el delantero y sus agentes lo tenían "cerrado" con el Rayo Vallecano y además el futbolista no quería "formar parte" de su proyecto. "Nuestra entidad alcanzó la pasada semana un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid para realizar el traspaso. Los agentes y el propio jugador tenían un acuerdo cerrado con el Rayo Vallecano, pero no con el Atlético de Madrid", indicó el Cádiz en un comunicado. El conjunto gaditano recalcó que "desde el primer día" que se concretó este acuerdo con el club rojiblanco ha intentado "explicar" al internacional Sub-21, "a través de los agentes y el entorno del jugador", cual era el "proyecto deportivo", pero que le había resultado "imposible". "Entendemos que el jugador quiera ir al Rayo Vallecano, pero también hay que entender que nuestra plantilla, afición y club son de Primera División, y ahí no encaja quien no quiere formar parte de nuestra entidad, aún respetando su postura", subrayó. El Cádiz dejó claro que no quiere entrometerse en una operación en la que se le llamó "para que ningún equipo se sienta perjudicado". "Creemos en que los comportamientos de los clubes inciden en su resultado y el nuestro siempre va a ser impecable. Deseamos toda la suerte en sus objetivos al jugador y al Rayo Vallecano en la próxima temporada", sentenció.