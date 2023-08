Condenado en EEUU a diez años de cárcel el rapero canadiense Tory Lanez por disparar contra Megan Thee Stallion

La oficina del fiscal de Los Ángeles ha condenado este martes a diez años de cárcel al rapero canadiense Tory Lanez por haber disparado en julio de 2020 a la también rapera Megan Thee Stallion en el barrio de Hollywood Hills. El abogado de Lanez, José Báez, ha declarado posteriormente que su cliente planea apelar la sentencia: "Hay cuestiones importantes que hemos presentado en nuestra solicitud para un nuevo juicio", ha indicado haciendo referencia a la falta de pruebas de ADN en el arma utilizado. Por su parte, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, ha criticado que el rapero ha tratado de silenciar e intimidar a Stallion para evitar que comparte su verdad, mientras que esta se ha mantenido fuerte "a pesar de la violencia física, los ataques verbales y los intentos de humillación pública". "El hecho de que (Megan) sea una artista exitosa ha traído un foco importante en el tema de la violencia contra las mujeres", ha sostenido el fiscal, que ha indicado que muchas mujeres tienen miedo a hablar sobre sus propias experiencias y que espera que esta haya inspirado a otras mujeres. Un tribunal de Los Ángeles en diciembre declaró culpable al rapero, cuyo nombre real es Daystar Peterson, por asaltar con un arma de fuego semiautomática, por disparar con negligencia grave, y por llevar en un vehículo una pistola cargada y no registrada, a pesar de que Lanez se declaró inocente, informa la cadena de televisión estadounidense CNN. Stallion denunció que el rapero le disparó en el pie después de salir del vehículo en el que viajaban, donde habían discutido. Gascón agradeció entonces a la cantante por su testimonio y condenó el acoso y burlas que sufrió tras defender su versión. "Mostraste una valentía y una vulnerabilidad increíbles con tu testimonio a pesar de repetidos y grotescos ataques que no merecías", aseveró el fiscal, que añadió que "las mujeres, especialmente las mujeres negras, tienen miedo de denunciar delitos como agresiones y violencia sexual porque con demasiada frecuencia no se les cree".